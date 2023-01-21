Milletin azim ve kararına yaslanmak - Ünal KARAHASAN

21 Ocak 2023 Cumartesi

Mustafa Kemal Paşa, boğazdaki düşman gemilerine bakarak, “Geldikleri gibi giderler!” derken padişah doğuyu Ruslara verip orduları Polatlı’ya kadar çekmeye razıydı. Ruslara direnmek için 2 Aralık 1918’de Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.

Mademki buyruğu (iradeyi) padişah böyle rezilce esarete teslim edecekse, uyruğu (milleti) cephelerde kırdırmanın, zaferler kazanmanın anlamı neydi? Zaferler kazanan uyruğun, buyruğun doğrudan sahibi olması gerekmez miydi?

Kurtuluşun ve kuruluşun karakteri Amasya Genelgesi bu soruya açık cevaptı: “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı.”

Arkasında idam fermanı olan bir “asi”nin önderliğinde bağımsızlığını kazanan Türk milletine aynı “azim ve kararlılıkla” kurulan “Türkiye Cumhuriyeti” pek yakıştı. Hanedandan alınan hâkimiyet, sahibine verildi: “Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir!”

KÖSTEBEK KUYULARI

Cumhuriyetin iç ve dış düşmanları sinsice karşıdevrimin siyaset odağında birleştiler. Köy Enstitüleri kapatıldı. Enstitülü öğretmenlerin yeşerttiği vahada 68 kuşağı budandı. 1960-70 arası gelişen emek hareketi “Sosyal gelişme, iktisadi gelişmenin önüne geçti” diyerek horlandı. 24 Ocak 1980 kararları ve 12 Eylül 1980 darbesiyle “kamucu iktisadi temeller” yok edilerek ülke küresel yağmaya açıldı.

GÜCENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM!

Adres bellidir. Büyük Atatürk’ün iki büyük eserimden biridir dediği CHP, herhangi bir parti olmanın ötesinde milli iradenin şuurudur. Çağrı beklemeye de gerek yoktur.

Yıllardır parti liderleri vekil listesini yazıp YSK’ye verdikten sonra “Bu seçim çok önemli” hipnozuyla da seçmenleri efsunluyorlar. Yüzyıl önce hanedanlık yıkılıp, irade millete geçtiğine göre, siyasi hanedanlıklar da yıkılmalıdır. Nitelikli kadrolar gücendirilirse tahribatın telafisi olmayabilir.

CUMHURİYETİN CESUR KALELERİ

Çanakkale Zaferi’nin ardından İstanbul’un teslim edilmesi ile 24 Ocak 1980 kararları aynı esarettir. Kuvvayı Milliye cesaretiyle, ADD’nin, ÇYDD’nin, Eğitim-İş’in çabaları aynı cesarettir. 2 Aralık 1918’de doğuda Ruslara karşı direnen ruhla 2 Aralık 2020’de yeniden açılan Şark Vilayetleri Müdafaayı Hukuk Derneği, berrak vatan Anadolu’nun bugün hukukunu (doğasını, suyunu, toprağını) geliştirip, kentlerden tersine göçe yön vererek boşalan yurt köşelerini yeniden şenlendirmenin eylem programıdır.

ÜNAL KARAHASAN

ŞARK VİLAYETLERİ MÜDAFAAYI HUKUK DERNEĞİ BAŞKANI