Nüfus sorunları ve aile planlaması - Yaşar YAŞER

14 Temmuz 2022 Perşembe

Son zamanlarda toplumun demografik yapısının dışarıdan gelen yabancılarla giderek değişime uğrama tehlikesi karşısında, nüfusun öneminin açıklanmasında yarar olduğu kanısındayım.

Bir ülkenin kalkınmasında, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal gelişmesinde, ülke nüfusunun özelliklerinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Gelişigüzel artan nüfus, eğer gerekli eğitimden, beslenme, barınma, sağlık, meslek sahibi olma gibi temel gereksinmelerden yeterli ölçüde yararlanamıyorsa, gelecek için çok umut vadeden bir toplum olarak görülemez.

SORUNLAR ARTIYOR

Ülkemizdeki son istatistik verileri işsizlik, sağlık, eğitim, barınma vb. önemli konulardaki sorunların giderek yükseldiğini, sanki alacakaranlık bir dönemin toplumu sardığını göstermektedir. Nüfusun ülkenin ekonomik olanaklarıyla ölçülü bir şekilde artması gerekirken aile planlaması uzun yıllardır ihmale uğramış önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı 45 sayılı Aile Planlaması Kanunu’nda belirtildiği gibi “aile planlaması ailelerin istedikleri sayıda ve aralıkta çocuk sahibi olmaları” olarak tarif edilir. Yasa, kürtajı aile planlaması yöntemi olarak kabul etmemektedir. Aile planlaması hizmetlerine ulaşmak, gerekli sağlık bilgilerini edinmek, kadınlarımızın en çok ihtiyaç duydukları sağlık sorunlarının başında gelmektedir.

Geçmişte, bu konunun asıl sahibi olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başta aile planlaması dairesinin yetkili genel müdürleri olmak üzere bu konu ile ilgili bütün birimler özel sektörle elbirliği yaparak bu konuyu halka tanıtmak ve de aynı zamanda hizmetin de verilmesini sağlayarak büyük bir sağlık hamlesi yapmıştır.

Kendi nüfusumuzu her yönüyle kalkındırarak toplumu geleceğe hazırlamamız gerekirken Suriyelilerin, Afganların aşırı doğumları sonucu ortaya çıkacak sorunların zaman geçirilmeden çözülmesi sağlanmalıdır.

YAŞAR YAŞER

ESKİ İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANI