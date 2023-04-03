Seçimler ve sanat - Nusret ERTÜRK
Yeni bir seçime hazırlanıyoruz.
Yönetime aday olanlar, her
konuda neler yapacaklarını anlatan
seçim bildirgeleri hazırlıyor.
Acaba bu bildirgelerde, insanı
insan yapan sanatla ilgili neler
var? Sanat konusunda hangi sözler
veriliyor? Yaşama ayna tutan her
türlü sanata, sanatın gelişmesine
yer açılmış mı? Sanatla ilgili ne var?
Ödünsüz özgürlük isteyen sanat,
seçim bildirgesinde yer almış mı?
Yaşam, sanatsız oldukça
kabalıklar sergiliyor. Bunun
bir örneğini, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Urfa gezisinde gördük.
Maliye Bakanı Nebati’nin, önde
yer almak için, milyonların gözü
önünde, onu bunu nasıl zorla
ittiğini şaşkınlıkla izledik! Bu konu
orada kapanmadı. İşin en güzel
yanı, tiyatro sanatçısı Ali Sunal’ın,
bunu sanatçı gözüyle televizyonda
güldürü biçiminde sunması oldu.
Nebati, artık böylesini yapmaya
kalkamaz. Küçük bir sanat gösterisi,
Nebati ve onun gibilere dersini
verdi.
Her konuda örneğimiz Atatürk’ün, tüm olumsuz koşullara karşın, sanatlara verdiği önem, hep aklımızdadır. İlk kez sanat dalları için okullar açıldı, okullara sanat dersleri konuldu. Edebiyat, müzik, tiyatro, resim, heykel konularında yaratıcılığa gidildi. Geldiğimiz noktada bunlarda geri dönüş yaşandı, sanat dersleri seçmeliye dönüştü.
NE YAPACAKSINIZ?
Geçtiğimiz 21 yılda, sanat acı
olaylarla aşağılandı! Kimi, sanatı
“ucube” diye niteledi, kimi “sanatın
içine tükürdü”. Kitaplar toplatıldı,
yasaklandı! Yazarlar yargılandı,
hapse atıldı. Müzik topluluklarının
konserleri yasaklandı?
Çağdaş ülkelerde olduğu gibi, biz de sanatın her türüyle özgürce tanışmak, sokaklarında kahvehanelerin değil, tiyatroların, sanat evlerinin çoğunlukta olduğu bir döneme girmek istiyoruz. Yeni dönem, okul ders izlencelerinin sanat ağırlıklı olmasıyla başlayacaktır. Bugün okullarımızda çok anlamsız işlevlere koca koca derslikler ayrılmaktadır.
Seçilmek isteyenlere soruyoruz:
Sanatın her dalı için ne
yapacaksınız?
NUSRET ERTÜRK
EĞİTİMCİ
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