Seçimler ve sanat - Nusret ERTÜRK

03 Nisan 2023 Pazartesi

Yeni bir seçime hazırlanıyoruz. Yönetime aday olanlar, her konuda neler yapacaklarını anlatan seçim bildirgeleri hazırlıyor.



Acaba bu bildirgelerde, insanı insan yapan sanatla ilgili neler var? Sanat konusunda hangi sözler veriliyor? Yaşama ayna tutan her türlü sanata, sanatın gelişmesine yer açılmış mı? Sanatla ilgili ne var? Ödünsüz özgürlük isteyen sanat, seçim bildirgesinde yer almış mı?



Yaşam, sanatsız oldukça kabalıklar sergiliyor. Bunun bir örneğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Urfa gezisinde gördük. Maliye Bakanı Nebati’nin, önde yer almak için, milyonların gözü önünde, onu bunu nasıl zorla ittiğini şaşkınlıkla izledik! Bu konu orada kapanmadı. İşin en güzel yanı, tiyatro sanatçısı Ali Sunal’ın, bunu sanatçı gözüyle televizyonda güldürü biçiminde sunması oldu. Nebati, artık böylesini yapmaya kalkamaz. Küçük bir sanat gösterisi, Nebati ve onun gibilere dersini verdi.



Her konuda örneğimiz Atatürk’ün, tüm olumsuz koşullara karşın, sanatlara verdiği önem, hep aklımızdadır. İlk kez sanat dalları için okullar açıldı, okullara sanat dersleri konuldu. Edebiyat, müzik, tiyatro, resim, heykel konularında yaratıcılığa gidildi. Geldiğimiz noktada bunlarda geri dönüş yaşandı, sanat dersleri seçmeliye dönüştü.

NE YAPACAKSINIZ?



Geçtiğimiz 21 yılda, sanat acı olaylarla aşağılandı! Kimi, sanatı “ucube” diye niteledi, kimi “sanatın içine tükürdü”. Kitaplar toplatıldı, yasaklandı! Yazarlar yargılandı, hapse atıldı. Müzik topluluklarının konserleri yasaklandı?



Çağdaş ülkelerde olduğu gibi, biz de sanatın her türüyle özgürce tanışmak, sokaklarında kahvehanelerin değil, tiyatroların, sanat evlerinin çoğunlukta olduğu bir döneme girmek istiyoruz. Yeni dönem, okul ders izlencelerinin sanat ağırlıklı olmasıyla başlayacaktır. Bugün okullarımızda çok anlamsız işlevlere koca koca derslikler ayrılmaktadır.

Seçilmek isteyenlere soruyoruz: Sanatın her dalı için ne yapacaksınız?



NUSRET ERTÜRK

EĞİTİMCİ

