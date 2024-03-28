Sporda şiddet olmaz - Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

28 Mart 2024 Perşembe

17 Mart 2024 Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ve maç sonrasında olaylar çıktı. Skor yönünden ilk yarıda Fred’in 13 ve 45+4. dakikalarda attığı 2 golle öne geçen Fenerbahçe’ye Trabzonspor, ikinci yarıda Bardhi’nin 63. dakikadaki frikik ve Trezeguet’in 78. dakikadaki penaltı golleriyle karşılık verdiyse de 87. dakikada Batshuayi’nin attığı 3. golle maçı Fenerbahçe kazandı.

FUTBOLCULARA SALDIRI

Basında yer alan haberlere göre bu maçın Türk spor tarihine utanç gecesi olarak kaydedilecek bir yönü de var: Maç öncesindeki iddialarla başlayan gerilim, maç sırasında seyirciler arasında bulunan holiganlar tarafından sahaya su şişeleri fırlatılması, bıçak gibi yaralayıcı, meşale gibi yanıcı maddeler atılmasıyla tırmandı. Maç sonrasında Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti santrada kutlamaları üzerine bir kısım seyirciler, sahaya atlayarak onlarla yumruklaştı. Korner direği sökülüp sopa olarak kullanıldı. Futbol sahası savaş meydanı haline geldi. Güvenlik güçleri yetersiz, Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına kaçmak zorunda kaldı. Bir spor karşılaşması, sonunda bir şiddet olayına dönüştü.

Ertesi gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan 2024 günü olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak Süper Lig’den çekilme dahil son dönemde yaşananlarla ilgili kararlar alacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Türkiye’nin iki büyük spor kulübüdür. İki kulübün futbol takımları arasında her iki kulübün de yendiği, yenildiği veya berabere kaldıkları maçlar yapılmıştır. Nitekim 4 Kasım 2023 günü İstanbul’da yapılan maçı deplasmanda oynayan Trabzonspor 3-2 kazandığı gibi, 17 Mart 2024 günü Trabzon’da yapılan maçı deplasmanda oynayan Fenerbahçe aynı sonuçla 3-2 kazandı. Bunlar sportif rekabetin güzel sonuçlarıdır.

YAPTIRIM UYGULANMALI

Güzel olmayan, maç sırasında holiganlar tarafından sahaya oyuncular için tehlike yaratan, yaralayıcı ve yanıcı maddeler atılması, sporla bağdaşmayan hareketlerdir. Maç sonrasında onların kışkırtmasıyla bir kısım seyircilerin sahaya inmesiyle başlayan arbede ise olayı çığırından çıkarmıştır. Aslında Trabzon seyircisi, iyi oynayan rakip takımları da alkışlamasını bilen bir anlayıştadır. O nedenle son maçta yaşanan şiddet olayları, Trabzon seyircisine yakışmamıştır. Sporda şiddetin yeri yoktur. Futbolu sportmence oynamak ne kadar gerekli ise sportmence seyretmek de o kadar gereklidir.

Trabzon sahasının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından birkaç hafta, hatta 2023-2024 sezonu Süper Lig maçlarının sonuna kadar kapatılması şaşırtıcı olmayacaktır. Olayları çıkaranlar hakkında 31 Mart 2011 tarih ve “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” çerçevesinde adli makamlarca yürütülen ceza soruşturma ve kovuşturması da kısa zamanda sonuçlandırılmalıdır. Bu kanunda öngörülen ceza yaptırımlarını artıracak kanun teklifinin TBMM’ye sunulması da Adalet Bakanlığı’nın gündemindedir.

Halen 2023-2024 sezonu Süper Ligi’nde üçüncülüğe oynayan Trabzonspor’un açık farkla önünde Galatasaray’la birlikte şampiyonluk için yarışan iki takımdan biri olan Fenerbahçe Kulübü’nün ligden çekilmesi, kendileri ve Türk futbolu için hiçbir yararı olmayacak, üstelik Fenerbahçe’ye Avrupa yolunu kapayacak yanlış bir hareket olacaktır. 2 Nisan 2024 günü yapılacak olağanüstü kongrede en doğru kararın alınması, sporsever halkımızın beklentisidir.

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

