‘Ukrayna yorgunluğu’ ve olası barış - Dr. Violeta STRATAN İLBASMIŞ

16 Aralık 2022 Cuma

Savaşın başında Kiev hükümetini “Naziler ve uyuşturucu bağımlıları” olarak nitelendiren Rus yetkilileri son zamanlarda, “Ukraynalı ortaklar” ifadesini sık kullanmaya başladılar. Bu durum bir anlamda seçilmiş hükümetin tanındığı anlamına gelir. Rusya’nın barış görüşmesi isteme nedenlerine bakalım. Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar üst sınır koydu. Bu yaptırımın amacı Moskova’nın hidrokarbon satışından elde ettiği devasa gelirini azaltmak. Böylece Ukrayna savaşının finansmanında zorluklar yaşaması hedeflenmekte. Ancak Ruslar askeri harcamalarda etkisi olmayacağını, bunun için yeterli güce sahip olduklarını belirtiyorlar.

İkinci bir neden Rusya’da yapılan iç anket sonuçları. Kremlin tarafından yapılan gizli anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55’i savaş istemiyor. Sadece yüzde 25 savaşın devamından yana. Rusya’nın en önemli bağımsız anket kurumu olan Levada Center da yaklaşık aynı sonuçlara ulaşmış.

"TERÖR DEVLETİ"

Aşırı soğuk kış koşulları da her iki ordu için gerçek bir engel olabilir. Ancak iki taraf da savaşa ara vermeyecekler gibi. Kış hava koşullarının, Napolyon ve Nazi işgaline karşı Rus zaferlerinde belirleyici olduğu unutulmamalı. Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısını bombalama ve kış boyunca ışıksız ve ısısız bırakarak morallerini bozmayı hedeflediği anlaşılmakta. Bu durumun da Kiev’in toprak tavizi vermesi, ateşkesi kabul etmesi için baskı oluşturması beklenmekte. Ukraynalılar bugüne kadar olağanüstü bir direnç gösterdiler. Yine pes etmeyecekler gibi görünüyor. Bazı askeri uzmanlar ise Rusların, Ukrayna’nın enerji altyapısını bombalayarak karşı saldırı hazırlıklarını ertelemeyi ve askerler ile siperlerin hazırlanması için gerekli zamanı sağlamayı başaracağını söylüyor.

NATO’DA ÇATLAKLAR

Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan bir kararla Rusya “terör devleti” ilan edildi. Sembolik bir oylama da olsa Rusya’nın ülke imajı büyük zarar görmekte ve bu oylama Rusya’nın uluslararası izolasyon sürecini de hızlandıracaktır. Rusya’nın müzakereye istekli olması, kaybettiği itibarını geri kazanma yolunda bir adım olabilir.

NATO ülkeleri, Rusya’ya karşı Ukrayna’yı tam olarak desteklediklerini beyan ettiler. Böyle deseler de Ukrayna’nın Rusya ile barış görüşmelerine başvurmasını önermektedirler. Dünyada savaş nedeniyle yaşanan yüksek enflasyon ve pahalılık geniş kesimleri memnun etmemektedir. Bu olumsuz durum karşısında bazı devletler çeşitli kararları uygulamaya koymaktalar. Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’ya 18 milyar Avroluk yardım etmesini Macaristan veto etti. ABD’de birçok Cumhuriyetçi milletvekili Ukrayna’ya yapılan yardımların azaltılması çağrısında bulundu. Hollanda, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara onlarca muafiyet tanıdı. Bunlar sadece birkaç örnek.

Bu savaşın sürekli artan maliyeti, zamanla artmaya devam eden insani krizler, global ekonomiye olan olumsuz etkisi bir an önce diplomatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Savaş devam ederse Avrupa topraklarında yeni bir “Afganistan” veya “Irak” savaşına şahit olabiliriz. Böyle bir senaryoda ise herhangi bir kalıcı çözüm için geç kalınmış olabilir.

DR. VIOLETA STRATAN İLBASMIŞ

GAZETECİ/ARAŞTIRMACI