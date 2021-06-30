Yanlışlarından Ders Alamayan İktidar - Prof. Dr. Hakkı KESKİN

30 Haziran 2021 Çarşamba

Toplumu kutuplaştırarak siyaset yapma yanlışlığında ısrar eden bir yönetim var Türkiye’de. Dini ve etnik kökenleri kullanarak oy potansiyelini korumak isteyen bir siyasi iktidar. Bu politika tabii ki tehlikeli sonuçları beraberinde taşıyor.

İzmir’de korunmakta olduğu söylenen HDP İl Başkanlığı’nda 40 kişinin katılacağı bir toplantı yapılacağı haberiyle oturuma katılanları katletmek isteyen eşkıya, görevli 38 yaşındaki Deniz Poyraz’ı hunharca öldürdü. Bu cinayetin Türk-Kürt ayrışmasını sağlama amaçlı bir provokasyon olduğu konusunda, muhalefet liderlerinin de belirttiği gibi, yaygın bir görüş var. Bu cinayeti şiddetle kınıyorum.

Muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’na cenaze töreninde yapılan linç girişimi, Meral Akşener’e Rize’de yapılan saldırı, diğer partililerin ve gazetecilerin uğradığı silahlı ve sopalı saldırılar, toplumu kutuplaştıran bu tehlikeli politikanın istenen sonuçlarıdır. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Meral Akşener’e “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” demesi, ne yazık ki bu politikadan vazgeçilmeyeceğini kanıtlıyor.

Dış Politikada Suriye konusunda nasıl bir çıkmazın içine sürüklendiğimiz, 3.5 milyon Suriyeli göçmenin Türkiye’ye gelmesi ve bu savaşın Türkiye’ye yüzlerce milyara mal olduğu açıkça görülüyor.

Şimdi Türkiye yeni bir çıkmaza taşınmak isteniyor. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ABD’ye yaranmak amacıyla, Kâbil Havaalanı’nın Türk askerleri tarafından korunmasını öneriyor.

GÜDÜMLÜ POLİTİKADAN VAZGEÇİLMELİ

ABD ve NATO ülkeleri 20 yıl süren Afganistan savaşından sonra, büyük bir yıkıma uğrayan Afganistan’dan çekilme kararı aldı. Taliban’la yapılan bu savaşta 2300 ABD askeri yaşamını yitirdi ve bu savaş ABD’ye 686 milyar dolara mal odu. Taliban Afganistan’ın yarıdan fazlasını günümüzde kontrol etmektedir ve kısa sürede ülkenin tamamında yönetimi ele geçirebileceği belirtilmektedir.

Almanya’nın Afganistan’a asker göndermesine ve bu savaşa katılmasına Almanya’da Sol Parti doğru bir kararla kesinlikle karşı çıktı. Aynı zamanda Almanya Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak ben de ABD güdümlü NATO’nun bu savaşına tabii ki karşıydım ve karşıyım.

Hatırlanacağı gibi daha önce Sovyetler Birliği de Afganistan çıkmazını tespit ederek askerlerini buradan çekmişti. Şimdi ABD ve NATO Afganistan’dan askerlerini geri çekerken AKP’nin, Kâbil Havaalanı’nı korumaya soyunması, Suriye politikası gibi çok büyük bir yanlış olur. Afganistan’da kısa sürede yönetimi ele geçirecek olan Taliban, Türkiye’nin bu isteğine karşı tavır almıştır.

AKP yönetimini, ABD güdümlü bu yanlış ve sonu belirsiz politikadan ivedi olarak vazgeçmeye çağırıyorum.

PROF. DR. HAKKI KESKİN

ESKİ ALMANYA PARLAMENTOSU VE AVRUPA PARLAMENTERLER MECLİSİ ÜYESİ