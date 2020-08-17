7 ay önceki demeç, folda seçim yumurtasına mı işaret ediyor?

17 Ağustos 2020 Pazartesi

Bitpazarından nur yağıyor, veya eski haberlerden kırpıp kırpıp yeni haber yapılıyor. 7 ay önceki ve üstelik Türkiye’de yayımlanmış haberi “hey Atatürkçüler, milliyetçiler gelin RTE’nin bayrağı altında birleşin, emperyalistler saldırıyor” mantığıyla devlet katında antiemperyalist havasıyla pompalanmasının anlamı nedir? O iktidar ki, Trump’ın ağır suçlama ve eylemlerine yanıt bile verememişken...

Biden’ın, “Erdoğan iktidarına karşı muhalefeti yüreklendirmeliyiz” mealindeki sözleri hem komik hem aptalcaydı, o zaman da öyleydi şimdi de..

Aslında hem ABD hem Avrupalıların RTE politikaları gerizekâlılık.

Hepsi Ankara’nın tuzağına düşmekte birbirleriyle yarış halindeydiler.

Özellikle de seçim zamanları..

Örneğin anayasa referandumu seçimleri öncesi RTE, Almanya’yı Hitler artığı faşistlikle suçlamış, Hollanda ile papaz olmuş ve iktidar buradan bir milliyetçi söylem çıkarmıştı. Gayet planlı programlı... Anket şirketleri dış düşman propagandasının iktidara yüzde 2’ye yakın oy akışını saptamışlardı.

‘İşsizliği de düşman yarattı’

Yazmıştım, hemen her alanda ülkeyi zor ve güçsüz duruma sokan, halkın ekonomik perişanlığının mimarı olan iktidar politikalarının önünde en iyi veya tek seçenek, dış düşman, kuşatılmışlık...

Zaten TL’nin değersizleşmesi ve doların alıp başını gitmesi de biliyorsunuz “dış düşmanın spekülatif atakları” yüzünden; yoksa caaanım TL kapı gibi ekonomi kapı gibi büyük bir yükseliş içindeyiz, dünyanın yıldızıyız çekemiyorlar ve saldırıyorlar...

Bir “işsizliği de düşman yarattı” demedikleri kaldı..

Milleti, “göbeğini kaşıyan adam, hiçbir şeyden anlamaz, vur ensesine al lokmasını, sıkıştır köşeye boşalt cebini, ben ne dersem ona inanır, görmez, duymaz, konuşmaz, anlamaz, embesil..” olarak kabul etmelerinin tipik bir propagandasına şahit oluyoruz.

Folda erken seçim mi var?

Biden haberini dolaşıma sokmalarının dış ülkelerde bir anlamı olacağını düşünen yoksa, amacı ne?

İçeriye propaganda.. Göbeğini kaşıyan adam olarak gördüklerini, iktidar çevresinde tutabilmenin yemi.. Peki, bu kadar mı?

Seçim yok, fol yok, yumurta yok, erken ve zamanlama hatası değil mi?

Yoksa bu bir başlangıç mı?

Kafada bir erken seçim planı var da onun inşası için temele çimento mu dökülüyor başlangıç olarak? Bir deneyelim bakalım mı deniyor. Yoksa birinin aklına geldi, attı ortaya laf olsun diye mi?

Siyaset analizi anlamsızlığı sevmez, bu nedenle ciddi gördüğü olaylar üzerine anlamlar yükleyerek bir çıkarsama çabasına girer. En azından bu köşe böyle!

Kuşatıldık ey halkım!

Doğu Akdeniz’deki hazır gerginlikler varken...

Türkiye özellikle Meis Adası’ndaki haklı tutumunu bile anlatamamışken ve “dış saldırı”, kuşatılmışlık ile karşı karşıya kalınmışken..

Ve Yunanistan ile anlaşmazlık uzun bir çözümsüzlük sürecine sokulmuşken...

Mısır - Yunanistan anlaşması ile bu “düşman hattı” pekişmişken...

Elysse Sarayı’nda oturan Fransız emperyalizminin yeni yetme uşağı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderirken ve dişlerini gösterirken...

Yani gerilimin uzun süreli tırmanacağı planlanırken..

Biden’ın RTE’ye karşı “muhalefet liderlerini açıkça desteklemek” gibi akılsız lafı da “Amerikan emperyalizmi”ni de bu araya sokuşturmanın zeminini mi hazırlattı...

Böylece cephe 7 düvele yayılınca, milleti inandırmak daha kolay olur diye mi düşündüler?

“Amerikan emperyalistleri”ni Libya’da, Suriye’de işbirliğine çağıran kendileri değilmiş gibi.

Herkes iktidarın ülkeyi büyük bir yalnızlığın içine sürüklediğinden şikâyet ediyor ve suçlamalar çıkartıyorken, iktidar da “şerefli yalnızlık”tan bir seçim kazanma propagandası mı inşa ediyor?

***

“Dış düşman”, RTE’yi iktidarda tutmanın iyi araçlarından biri olduğunu sık sık göstermişken?!

Bir laf üzerine bu yazıyı yazdığımı sanmayın. Seçim ne zaman olursa olsun, bu konu iktidarın ana propaganda politikası olacak..

En azından şimdilik öyle...