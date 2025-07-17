Salı yazımın başlığı “Yeni bir ülke, yeni bir devlet, yeni bir kuruluş” idi. Bana sorabilirsiniz, böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanıyor musun, yanıtım hayır tabii ki... Yazım ulusal ve uluslararası oyuncuların politika ve tercihlerini anlatıyordu. Herkes hayal kurar, bir de sert kayalar ve gerçekler var... Ama bugünkü konum neden gerçekleşmeyeceğini yazmak değil... Bu belki çok sonraları gündeme gelecektir.

Bölgede büyük oyun kurucuların Türkiye’nin ulus devlet yapısından ve karakterinden mutlu olmadıklarını biliyoruz. AKP’nin iktidara gelmesinden sonra, özellikle 2007’den itibaren başlayan süreçte, Türkiye’nin kuruluş temellerinde var olan “ulus devlet” yapısı ve “Kemalist” harcının yıkılması için Avrupa ve ABD fırsat yakaladı.

AKP’yi (ve Fethullahçı yapıyı) sonun kadar desteklediler. Türkiye’nın laik olmasının gerekmediği dile getirildi. Tam bir alçakça saldırı.

Buradaki kullanışlı elemanlarının sokağa çıkıp “ya Kemalistler ölecek ya biz” bağırışlarını yeni dinledik. Onlara göre en iyi Türkiye İslamcı Türkiye’dir. Nedir o öyle, tüm İslam ülkeleri şeriatla yönetilirken Türkiye’nin bir ayrıcalığı mı var! Onları lime lime edip istediğimiz gibi parçalıyoruz, yönetiyoruz, sömürüyoruz...

TÜRKİYE’YE YEM ATIYORLAR

Sen Ortadoğu’nun en güçlü ülkesisin. Ama hak ettiğini alamıyorsun. Suriye’yi Irak’ı yönetmek hakkın. Ama bu çağda onları işgal edip topraklarına katamazsın... Fakat Osmanlı gibi olursan, ümmet mümmet dersin, İslamcılıktan girersin ve bu bölgeyi kontrol edersin...

Bu yemi önce Özal’a yedirmeye çalıştılar, yutmaya hazırdı, ilk Irak savaşında, katıl bize büyük federasyon kur masalıyla, CHP’nin Meclis’te direnmesiyle Türkiye Irak savaşına doğrudan dahil olmadı.

Şimdi ortalıkta Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Görevlisi Tom Barrack’ın bir sözü dolaşıyor, Osmanlı gibi olmalısınız; AA’nın videosunda bu söz resmen yok, İzmir’in Kemeraltı’sında esnafla görüşürken söylemiş. Ama AA muhabirine söyledikleri dolaylı olarak her şeyi anlatıyor. Ah büyük dedem zamanındaki Osmanlı! Türkiye bunu başarabilir!

SURİYE’Yİ ELBİRLİĞİYLE DAĞITTIK

Cumhurbaşkanı cumartesi günü Türk- Kürt -Arap ittifakı iddiasını şüphesiz ki Barrack’a yanıt olarak vermemiştir. Zaten politika olarak bunu baştan beri sürdürmektedir. Suriye’nin yıkılıp bugün ABD, İsrail ve HTŞ’nin oyuncağına dönüşmesinde büyük payı vardır Ankara’nın. Emevi Camisi’nde namaza kendisi durmamıştır ama oğlu ve MİT başkanı durmuştur.

Biz ülkemizdeki Kürt siyasal hareketiyle şüphesiz anlaşabiliriz, anlaşmamız gerek. Demokratik laik bir Cumhuriyet geleceğimizin garantisidir...

Bu tamam da cumhurbaşkanının tüm Kürt ve Araplarla ittifak diyerek ülke sınırlarının ötesine taşmasına Barrack şüphesiz sevinmiştir. Aynı düşüncede olduklarını zaten biliyorlardır.

Osmanlılık hayali, Avrupa ve Amerikalıların Türkiye’nin ulus devlet yapısının yıkılması düşüncesine kapı mı açmaktadır?

Böyle bir önerinin Türkiye sınırları dışında bir geleceğinin olmadığını Saray mutlaka biliyordur.

PEKİ AMAÇ NE?

Ülkemizdeki 5 milyon Suriyeliye söylenmemiştir bu sözler. Bence tek amaç seçimi kazanacak yeni bir ortam yaratmaktır.

“Türkiye Ortadoğu’nun büyük genişlemiş diğer milletleri de yöneten büyük bir devlete dönüşme hayalini” seçmene satmak istemektedir. Belki de İmralı ve Kandil’e verilecek büyük tavizin “büyük Osmanlı” kılıfı ile örtülmesi ve DEM’i de bunun içine çekmek istemesidir. Öyle midir bilemem.

Ben millet ne diyor ona bakarım... Ve tabii ki Kürtler... Yahu dün CHP’ye PKK sevicisi diyordunuz, şimdi ne oldu, ne aldatıcı planlar kuruyorsunuz yine de İmralı ve Kandil sevici kılığına girdiniz...

Hedef seçim, kazanmak için her şey mübah...

Ama tek gerçek var: Ulus devletini kaybedersen Türkiye’yi, her şeyi kaybedersin... Masaya sürülmeyecek olan tek şey ulus devlet ve yapısıdır. Tabii ki laiklikle birlikte...

Sürülemeyecektir de...