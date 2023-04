‘Milli Çöküş Modeli’, 1 oya mecburiyet, soğan bile planlayamamak

20 Nisan 2023 Perşembe

Umutsuzluk diz boyu Saray rejiminde. Seçimi kaybettiklerini anladıkları andan itibaren ne idüğü belirsiz, herhalde artık birkaç bin oyu bile kalmamış olan, Ecevit’lerin parasal ve örgütsel mirasına konan birisini “Cumhur İttifakı”na dahil ederek Meclis’te bir koltuk verme noktasına indiler. Daha önceki seçimlerde bu partiye düşeceklerini akıllarının ucundan bile geçiremezlerdi. HÜDA PAR isimli 150 bin oy alan bir partiye üç koltuk vermeyi de. Yanardöner Yeniden Refah’ın Erbakan’dan parasal ve örgütsel tahtı miras olarak devralan bol kedicikli Adnan Oktar hayranı oğlunu da ittifaka aldı. Bunların hiçbiri olmazdı eskiden.

Bu durum bir çöküşün dışa vurumu.

Bence Bahçeli de desteklediği liderin seçilemeyeceğini görünce, mesafe koydu, ittifaka katılmadı, partisini derleme toparlama derdine düştü. Mesafeli bir destek-bağımsız tutum konumunda Bahçeli. İttifakın 30 kadar milletvekili daha az çıkaracak olmasını umursamadı bile... Saray durumu görüyor.

Bu da aslında Cumhur İttifakı’nın ana güçlerinde dağılmanın işareti.

BİR PANİK VAR!

Cumhurbaşkanı hata üzerine hata yapıyor.

Bina dikmekle Türkiye’yi dünyanın üç beş finans merkezinden biri yapacaklarını ilan eden bir cumhurbaşkanı var. Türkiye’ye milyarlarca dolar, zaten binasızlıktan gelemiyordu, nereye gireceğim, nerede yatacağım diyordu. Şimdi yatağı döşeği hazır.

Binacı, inşaatçı bir iktidarın başka türlü düşünebilmesi mümkün değil. AKP bir inşaat beynine veya kafasına sahip, tabii ki böyle düşünecek.

Seçmenine şunu söylüyor, patates, soğan ve et bulamıyor, satın alamıyor olabilirsin ama bak finans merkezi binaların var!

Baskı ile doları dizginliyorlar. Dolar dolar olalı böyle zulüm görmemiş olabilir! Özgür olduğu Tahtakale’de bile tırıs giderken zincirini koparan gül sarıya dönüşmek için rahvan at aşamasına geçti.

Peki, ekonomide sıkıntı varmış, yoo biz gayet güzel yolumuza devam ediyoruz, demesinin seçmende karşılığı nedir, sorusu ile ilgilenmiyorlar.

YOKSA ‘YIKILMADIK’, MESAJI MI!

Veya bir güç gösterisi yapıyorlar: Yıkılmadık! Dimdik ayaktayız!

Finans merkezi de bir güç gösterisinin parçası!

Sadık seçmeni şöyle diyor olabilir: Baksana Reis kendinden emin, yine parayı getirecek binayı açtı, dimdik ayakta Reis, mutlaka bildiği vardır!

Buradan diyeyim onlara: Yok yok!

Bir deyim var ya: Cami yıkıldı ama mihrap yerinde duruyor. AKP iktidarı da o hesap.

PLANLAMA SIFIR

Bir patates soğan ekimini yıllardır planlayamayan bir iktidar.

Bırakın hayvancılığı (hadi diyelim bunu programlamak sizin için çok daha zor olabilir), soğan üretimini ülke çapında planlama becerisini gösterebilselerdi, bugün et satın alamayan milletin büyük çoğunluğunun önüne her yerde kamyonlarda patates soğan yığardınız ve “et yok patates soğan yiyin” derdiniz hiç olmazsa.

BU DA BİR ŞEY OLURDU!

2018-19’larda yine bu plansızlıktan depolara baskınla patates soğan avına çıkmışlardı. Suçlu depocu! Bir iki deposu bulunan (yoksa bu da uyduruktu!) soğancılar şimdi sağ mı yoksa asıldılar mı bilmiyorum!

Bir kadın pazar röportajında “Ben ekonomistim!” diye bağırıp tezgâhtaki soğan etiketini gösteriyordu. Reis’ten vazgeçmeyiz gerekirse soğan yeriz videoları baktım Tiktoklar’da dönüyor.

Bitkisel bakana çoook üzülmeli miyim, bilemedim.

Bana ezilenlerden yana olacaksın diye öğretmişlerdi de...