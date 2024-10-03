Orhan Bursalı
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Siyasetin iki yüzü: Anayasa değişikliği ile RTE’ye yeni yol mu?

03 Ekim 2024 Perşembe

Meclis açılışı ilginçti. Hemen öncesi hedef göstererek gazetecileri tehdit eden, HalkTV ve CHP’ye ağır bir dille saldıran demir disiplinli partinin lideri Devlet Bahçeli açılışta durmadan terörle suçladığı DEM parti yöneticilerinin gülerek elini sıkmış, CHP’lileri, Özgür Özel’i de tebrik etmiş bir de gülerek mazeret buyurmuş: Siyaset, böyle şeyler söylenir.

Yani ben bugün söylerim yarın da elini sıkar koalisyon bile yaparım.

Bahçeli alışıktır bu tür manevralara! Erdoğan’ı neredeyse bir “vatan haini” ilan etmediği kalmıştı ittifaktan önce. Şimdi ise!...

Ama şuna bir türlü yanıt vermiyor: Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına neden ateş püskürüyor ve etrafa dehşet saçıyorsun? Bir milletvekili okurum, aslında gazetecileri bahane ediyor, esas amacı mahkemeyi baskı altına almak!

Herkesi! Yargı zaten iktidarın kontrolünde ve iktidar Bahçeli’nin ne istediğini biliyor. (Bakınız: Salı günkü yazım)

DEĞİŞMEYEN NE KALDI?

Peki, henüz anlamakta zorlandığım konu şu: Cumhurbaşkanı neden yeni anayasa diye tutturuyor?

İlk 4 madde değişmeyeceğine göre, anayasada değişmeyen ne kaldı?

Neyi değiştirecek ki! Bu konuda bilgi yok elde.

Bir okurum anayasa değişikliğini yeniden seçilmenin aracı olarak görüyor.

Evet anayasa değişti, yeniden aday olmasının önünde bir engel yok dendi. CHP ve muhalefet de bunu bilerek yuttu. Onu seçimde hallederiz düşüncesiyle.

Şimdi ise aday olsa seçilebileceğinin hiçbir garantisi yok.

EĞER ERKEN SEÇİM YOKSA

Önceki gün de “erken seçim yok” dedi. Aslında seçim, yani Meclis’in yasal bir zamanda erken seçim kararı alsa Erdoğan’a adaylığını yenileme şansı açılacak.

Erdoğan acaba anayasa değişikliğini mesela yarı başkanlık veya parlamenter sisteme geçerek yeniden seçime girebilecek şekilde mi düzenlemek istiyor. Seçime girmesini yasal kılacak anayasa değişiklikleriyle?

Kendisine yapılacak itirazları da güçlendirilmiş parlamenter sistem istemiyor muydunuz, hadi geçelim, ama benim koşullarımı kabul edeceksiniz...

Bilmek mümkün değil.

Muhalefet kendi tartışmaları içinde yitip gitmezse, halka güven verici bir program sunarsa, tek adayın arkasında tartışmasız kilitlenirse, bu kez seçimi kazanacak durumda görünüyor.

***

Veya anayasa değişikliği söylentisi muhalefetin çenesini yoracak bir çiklet.

Eğer öyleyse kimse bunu çiğnemesin. Ben dahil...


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