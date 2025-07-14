Terör örgütü PKK’nin 1984 yılında başlayan terör eylemleri, AKP iktidarından önce, DYP, DSP, ANAP, MHP gibi siyasi partilerin yer aldığı hükümetlerin döneminde, büyük ölçüde sona ermişti, asgari bir düzeye çekilmişti.

PKK’ye en büyük darbe, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit hükümeti döneminde, terör örgütü PKK’nin kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanması ve tutuklanmasıyla vurulmuştu. Ecevit 1970’lerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı idi.

AKP’nin “eski Türkiye” olarak nitelendirdiği zamanlarda devlet, terör örgütüyle müzakere ederek değil, terör örgütüne karşı mücadele ederek teröre son vermişti! AKP iktidarı döneminde ise iktidarda kalmak kaygısının da etkisiyle, “Oslo süreci” adı altında, PKK ile bir müzakere süreci başlatıldı, ancak bu süreç başarısızlıkla sonuçlanınca, PKK’nin terör eylemlerinde yeniden artış meydana geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Seni başkan yaptırmayacağız” demesinden sonra, köktendinci terör örgütü IŞİD’in tasmasının gevşetilmesi ve IŞİD’in HDP’ye yönelik terör eylemleri başlatması üzerine, PKK’nin ve IŞİD’in karşılıklı terör eylemleriyle, Türkiye kendisini bir terör furyasının içinde buldu.

AKP bu ortamda, MHP’yi yanına alarak “güvenlik söylemi” üzerinden genel seçimleri kazandı, 2015’te yeniden iktidar oldu!

Dolayısıyla Erdoğan’ın, “Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yolu denemiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır.” ifadesi gerçekleri yansıtmamaktadır, AKP iktidarından önce teröre karşı elde edilen başarıları yok saymaktadır!

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PKK’nin sembolik olarak 30 adet “silahı bırakma” töreni ise bir reklam ve imaj çalışmasıdır.

Söz konusu silahların “bırakılması” ve “yakılması” görüntülerini izleyenlerin öncelikle şu soruların yanıtlarını araştırmaları gerekir:

1) PKK’nin elindeki tüm silahların tam dökümünü ortaya koyan bir envanter çalışması ve raporu bulunmakta mıdır?

2) Bu çalışma ve rapor Türkiye Cumhuriyeti devletinin elinde midir?

3) Bu silahların tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim edilecek midir, yoksa hâlâ feshedilmemiş olan ve PKK gibi KCK adlı üst yapının altında yer alan diğer terör örgütlerine, örneğin Suriye’nin kuzeyindeki ABD ve İsrail destekli PYD/YPG/SDG terör örgütüne mi aktarılacaktır?

Bu soruların yanıtları bilinmediği sürece söylenecek sözler boş laftan ve kuru gürültüden ibaret olacaktır!

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Erdoğan, “sürecin yasal çatısının” TBMM’de kurulacak komisyonda ele alınacağını ve bu süreçte AKP, MHP ve DEM’in bundan sonra “birlikte yürüyeceğini” ve var olan “dertlerini” birlikte konuşarak, “engelleri aşacaklarını” açıkladı.

AKP, MHP ve DEM, bu gizemli “süreci” farklı biçimde tanımladıkları için, “sürecin”, anayasa çalışmaları da dahil olmak üzere, Türkiye’yi nereye sürükleyeceği de belirsizliğini korumaktadır!

Bunların yaşandığı zaman diliminde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, Ortadoğu’da daha önce çizilen sınırları ve Lozan Antlaşması’nı sorgulaması, Osmanlı İmparatorluğu’nu yüceltmesi; eski AKP milletvekili ve Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşı Ahmet Hamdi Çamlı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve 1923 yılını, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı gerçekleştirilmiş “kanlı bir darbe” olarak nitelendirmesi, tesadüf değildir!

Erdoğan’ın konuşmasında, Türkiye’nin etnik bağlamda ana unsurları olarak, Türklerle ve Kürtlerle birlikte, sadece Arapları sayması, Çerkezlerden, Abhazlardan, Boşnaklardan, Arnavutlardan, Lazlardan hiç söz etmemesi veya vatandaşlık vurgusu yerine etnik kimlik ve din vurgusu yapması da tesadüf değildir ve Türkiye’nin Araplaşması sürecinin hatırlatılmasıdır!

“Terörsüz Türkiye”yi hedeflediğini iddia eden iktidarın, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’yi ortadan kaldırarak, “hukuksuz Türkiye”yi kurması da, bu büyük oyunun bir parçasıdır!