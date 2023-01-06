06 Ocak 2023 Cuma

Gedikli basının kıdemli çavuşu Hürriyet gazetesinde (1 Ocak 2023) okudum, AKP Genel Başkanı R. T. Erdoğan yeni yıl demecinde “Daha yeni başlıyoruz” demiş ve saymış: “Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmak. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını bu büyük hamlelerin temeli görüyorum. Yani yeni başlıyoruz.”

Bu satırları okuyunca midemi bir süngü paramparça etti. Birden anladım ki RTE bana konuşmuyor, beni1 defterden silmiş: Çünkü benim bu satırları okuduktan sonra “Temeli 20 yılda attıysan subasmanı 10 yılda, birinci katı 20 yıldaa, binayı daaa 2123’te falan...” diye söyleneceğimi tahmin ediyordur.

Ben de birkaç yıldır “‘Cek, cak’la olmaz ‘dım, dık, ettik’ de!” başlıklı bir yazı yazmak istiyordum. Çünkü 5, 10, 15, 20 yıldır iktidarda bulunan biri gelecek zamanlı “cek, cak”lı konuşamaz; geçmiş zaman kipiyle “yaptık, ettik” diye konuşur; dünya evine yeni girmiş damat gibi konuşmaz.

Ben yerimde kıvranıp dururken aslan hemşerim Çağdaş Bayraktar’ın harika bir haber metni yayımlandı bizim gazetede: “Erdoğan’ın 2011 yılında madde madde açıkladığı ‘Hedef 2023’ vaatleri tutmadı. 2023 hedefleri boş çıktı.”

Yani benim bu yazıda kullandığım dille, Erdoğan’ın 2011 yılında kullandığı “cek, cak”lar 2023 yılında gerçekleşmemiş “yaptık, ettik!” (dık, tik) olamamış.

Böyle bir durumda ya ben2 Türkiye’den gideceğim ya da Erdoğan iktidar tahtından gidecek. Ben Türkiye’den gidecek olsaydım en geç 25 yaşımda giderdim. Ben gitmediğime göre Erdoğan gidecek. Türkiye artık ikimizi birden kaldıramaz.

Yazının geri kalan bölümüne Çağdaş’ın haber yazısından aktarma yapacağım:

[AKP’nin 2011 genel seçimleri öncesinde açıkladığı 25 bin dolarlık kişi başına milli gelir, dünyada ilk 10 ekonomi, düşük enflasyon, değerli TL, 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, yüzde 5 işsizlik, ücretsiz sağlık ve geniş bant internet gibi hedefleri gerçekleşmedi.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e girilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında madde madde açıkladığı “hedef 2023” vaatleri yeniden gündeme geldi. Erdoğan’ın hem canlı yayında açıkladığı hem de bizzat kendisinin oynadığı reklam filmleriyle duyurulan hedeflerin büyük bir kısmına ulaşılamadı.

Bugün 18.69 Türk Lirası eden 1 doların, açıklamanın yapıldığı 2011 yılında 1.67 Türk Lirası olduğu dikkat çekerken başlıca ortaya konulan hedefler ve elde edilen sonuçlar şu biçimde oldu:

GELİR ARTMADI

Hedef: Kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak.

Sonuç: Ekim 2022 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 9.961 dolar oldu. Milli gelir sıralamasında 1980’de 55’inci, 1990’da 51’inci, 2000’de 66’ncı olan Türkiye, bu ortalama ile 2022’de 81’inciliğe geriledi.

Hedef: İhracat 500 milyar dolar olacak.

Sonuç: Kasım ayında İhracatçılar Birliği’nin açıklamasına göre ihracat miktarı 231.2 milyar dolarda kaldı.

Hedef: Dış ticaret hacmi 1 trilyon dolar olacak.

Sonuç: Ticaret Bakanlığı’nın kasım ayı verilerine göre dış ticaret hacmi 562 milyar 347 milyon dolar.

İŞSİZLİK AZALMADI

Hedef: İşsizlik yüzde 5 seviyelerine gerileyecek.

Sonuç: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 12 Aralık tarihli açıklamasına göre işsizlik oranı 9.9, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu.

Hedef: Ortaöğretimde yüzde 100 okullaşmaya ulaşacağız.

Sonuç: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2022’de yapılan açıklamaya göre ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 95.06 oldu.

Hedef: 2023 yılına kadar bütün vatandaşlarımız geniş bant internet erişimine sahip olacak.

Sonuç: İnternet hız testi ölçüm platformu Speedtest verilerine göre Türkiye, mobil internet hız sıralamasında 62. sırada, sabit internet hız sıralamasında ise 103. sırada.

Hedef: 2023 yılında Türkiye’nin milli gelirini 2 trilyon dolar seviyesinde görmek istiyoruz.

Sonuç: TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2022’de gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 806.8 milyar dolar oldu.]

NB: Çağdaş Bayraktar’ın haberinin tamamını Cumhuriyet’in internet sitesinde bulabilirsiniz.

1 “Ben bir başkasıdır” (Arthur Rimbaud)

2 “Ben bir başkasıdır” (Arthur Rimbaud)