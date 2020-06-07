07 Haziran 2020 Pazar

Adları gerekli değil; “Ey Diyanet Nedir Bu Şiddet” (8.5.20) yazımın yayımlanması üzerine din taciri bir yazıcı şöyle tepki göstermiş:

“Cumhuriyet paçavrasının yazarı Özdemir İnce, bugün yayınlanan yazısında, Diyanet’i ‘cinayet’ kelimesiyle bağdaştırarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için, ‘Yargı yargı olsaydı, muhterem reisin makamı (!) görevi kötüye kullanmaktan dolayı mapus damı olurdu’ diyerek bir skandala imza attı.”// “bu hutbe için ‘tasarlanmış cinayet’ ifadesini kullanarak tepki çekti.”

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Yazılarım İslamcıların, iktidar asalak ve kenelerinin tepkisini çekiyorsa elimden bir şey gelmez. Bu türden yazılarıma tepki gösterenlerin tamamı zır cahildir. İslamiyeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal ve yasal yetki ve sorumluklarını yeterince bilen din esnafı diyanetçiler benimle kesinlikle tartışmaya girmezler.

Hürriyet’te ve Aydınlık’ta yazarken bu saldırılarla tanışmıştım. Akit, Yeni Akit ve Vakit adlarıyla yayınlanan gazetede yayımlanan saldırıların kesikleri birkaç klasör tutar. Yeni Şafak ve Zaman da geri kalmazdı. Yüzüme kezzap atmak işleyenler… Bıçaklayarak, bomba patlatarak, tabancayla öldürmek isteyenler. Sonunda “Beni neden öldürmek istiyorsunuz, nasıl olsa ölmeyecek miyim? Allah’ın verdiği ömür tamamlanmadan beni öldürüp günaha ve mapus damına girmeyin!” diye gırgırına yazmıştım.

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Din bezirgânı yazıyor:

“Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın İslam’ın hükmünü söylediği, ‘Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikâhsız hayatın İslamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim’ şeklindeki hutbesini hatırlatan İnce, bu hutbe için ‘tasarlanmış cinayet’ ifadesini kullanarak tepki çekti.”

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Kuran’da bazı sûrelerdeki bazı ayetlerden aşırı yorumlarla bu ve buna benzer anlamlar çıkarılabilir. Aslında gerçeklikleri çok tartışmalı hadislerden dayanak ararlar. Şeriat, çocuk büyüdükçe küçük ve dar gelen giysilere benzer.. Sonunda çocuğa geldiği yaşa uygun giysiler almak gerekir. Şeriatın çelişkisi böyle başlar.

Örneğin, İslam zinayı en büyük haramlardan sayıyor ama R.T Erdoğan başbakan iken zinayı ceza yasasından çıkardı. Bazı AKP’liler kız çocukların evlenme yaşlarını İslam şeriatına dayanarak 12’ye indirmek istiyor. Bilimsel açıdan kızların regl olmaları (âdet görmeleri) evlenmek için yeterli değil, bedensel gelişmenin de durması gerekir. Bu da 18 yaşına girmekle tamamlanıyor. AKP, evlenme yaşını 12’ye indirse de bir başka parti iktidara gelince evlenme yaşını 18’e çıkarabilir.

Din kitaplarındaki dünyanın oluşumuyla ilgili bilgilerin tamamı hem bilimsel hem de pratik açıdan yüzde yüz yanlış. Din kitaplarında (Kuran da dahil) dünyanın düz olduğu yazıyor. Uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlıyor. Ama dünyanın düz olduğunu iddia edenler hapse atılmıyor.

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O hesap! Şimdi İlhan Arsel’in “Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları” (Kaynak Yayınları,1995) adlı kitabının 99. sayfasından bir alıntı yapacağım:

“Kur’ân ve Hadîs hükümleri olarak hastalık denen şeyin sâri olmadığını, Tanrı izni olmadan sirâyet edemeyeceğini, vebâ (tâun) gibi hastalıklar için dahi durumun bu olduğunu, hastalıktan ölenlerin ‘şehid’ olarak Cennete ulaşacaklarını öğretirler. Öğretirken de ‘Cahiliyyet’ dönemindeki Arap’ların yanlış inançlara kapılmış olarak hastalığı sirâyet eder sandıklarını ve bu eski Arap inanışlarının Muhammed tarafından değiştirilerek ‘Hastalık sâri değildir, Tanrı izni olmadan sirâyet etmez, sadece develerde sirâyet eder’ şekline dönüştürüldüğünü ve böylece Arap’ların geriliklerden kurtarılıp uygarlığa kavuşturulduklarını anlatırlar.” (Sahih-i Buharî)

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Bizim işimiz eşcinselliği ya da oğlancılığı savunmak değil. “Din kitapları aksini iddia etse de, bilim virüs kaynaklı hastalıkların bulaşıcı olduğunu söylüyor. Bu nedenle DİP Başkanı Ali Erbaş görev suçu işlemiştir” diyoruz.