Deprem ve Adalar...

24 Mart 2023 Cuma

Adalar ilçesi depreme hazırlık konusunda bir pilot bölge olabilir mi? Yani kendi kendine yetmeyi başarabilecek, yerelden çözüm üretebilecek hale getirilebilir mi?

Dün Büyükada’da düzenlenen “İstanbul Seferberlik Planı Kapsamında Adalar’ın Durumu” konulu toplantıda Adalılar tarafından İBB yetkililerine yöneltilen soru tam da buydu. Üstelik son derece haklı bir soru. İstanbul’un 39 ilçesi içinde fay hattına en yakın ilçelerden biri. Hatta en yakını. Dört tarafı denizlerle çevrili olduğu için olası bir büyük depremde tamamen kendi kaderine terk edilecek olan, devasa megakentin devasa kaosunda asla anakaradan bir yardımın ulaşamayacağı bir ilçe 5 adadan oluşan Adalar ilçesi. Üstelik SİT alanı. Yani yıkım yasağı da var. Olası 7.5 büyüklüğünde bir deprem sonrasında su temini nasıl olacak? Çıkabilecek yangınlar nasıl söndürülecek, enkazlar nasıl kaldırılacak? Sağlık hizmeti nasıl sağlanacak? Binalarını güçlendirmenin bilinmezliği yanı sıra bu ve benzeri bir sürü soru ile karşı karşıya Adalılar...

Toplantı bu yüzden son derece önemli ve bilgilendiriciydi. İBB’nin depremle ilgili tüm birimlerinin üst düzey yöneticileri oradaydı. Adalar ilçesinin yetkilileri de... İtfaiyeden tutun İGDAŞ’a muhtardan İSKİ’ye... Riskleri doğru belirleme, doğru önceliklendirme ve doğru önlemleri alma çerçevesinde durum tespiti ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. İmamoğlu’nun daha göreve gelir gelmez İstanbul’un bir numaralı sorunu olarak depremi göstermiş olmasının getirileri aslında ne kadar önemli. Bilip takdir etmemiz gerek. Deprem Risk Yönetimi Dairesi, Kentsel Dönüşüm Merkezi, Zemin İnceleme Merkezi, Şehircilik Atölyesi... Kendi alanlarında uzman, donanımlı bir ekip işbaşında ve harıl harıl çalışıyor. Tabii yetmiyor, yetemez de. Çünkü İstanbul’un deprem sorunu sadece yerelden çözüme ulaştırılabilecek ölçekte değil. Hal böyle iken Adalar’ı depreme hazırlamaya daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Üstüne üstlük Adalarla yönelik bir pilot projenin devreye alınması halinde bunun diğer il ve ilçelere de örnek olacak çıktıları olabilir. Adalar’daki insan kaynağının sayısal veri tabanının tutulması, örneğin Adalar’da yaşayan kaç sağlıkçı var; enkaz kaldırmak için gönüllü itfaiyecilerin sayısı nasıl artırılabilir? Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde 6 Şubat’tan 18 Mart’a kadar su verilmediği gerçeğinden yola çıkarak Adalar’ın suyu ne olacak? Suyun Ömerli’den deniz altından borularla taşındığı bir ilçe Adalar. Su depolarının olduğunu öğrendik İSKİ yetkilisinden, kışın 4.5 yazın 2.5 gün yetecek su depoları var. Sayı artırılabilir...

İBB yerelde bir ofis açabilir mi? Bir nevi tahkik ofisi örneğin? Riskli binaları hızlı tespit edip güçlendirme çalışmalarına başlayabilmek için...

Mikrobölgeleme son derece önemli. Mikrobölgeleme ile riski belirlemede önemli adımlar atılabilir...

Umarız Adalar’da depreme hazırlıkta diğer bölgelere de örnek olacak, yerel halkın da katılımının artacağı, diğer deyişle riskin sahiplenildiği bir pilot çalışma yapılır.

Çünkü neticede tüm Türkiye’de herkesi, hepimizi yakından ilgilendiren iki temel soru:

1- Depremden sağ salim nasıl çıkarız?

2- Çıktıktan sonra ne yapacağız?

