Erdoğan’ın dedikleri diyemedikleri...

27 Kasım 2020 Cuma

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü’ydü. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün çevrimiçi düzenlenen “4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve ayrımcılığa karşı büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Tabii peşi sıra başka şeyler de... Dijital kölelikten altyapıya... Biz de sıraladık dediklerini ve gerçekleri...

- “Şiddet ve ayrımcılık sorunlarının çözümü konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdik” dedi. Diyemediği şu:

2016-2019 yılları arasında 1167 kadın öldürüldü. Ve her gün yine onlarca kadın, erkek failleri tarafından şiddete uğruyor, katlediliyor. Türkiye’de kadın denince ilk akla gelen kadına şiddet oluyor.

Tecavüzcüler, eşlerine şiddet uygulayan kocalar sokakta. Pandemi, aflarla yüzlercesini daha saldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkekleri “kendinize gelin” diyerek sözde şiddetle mücadele ettiğini anlattığı dakikalarda Nevşehir’de bir koca kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürmek üzereyken yakalandı. Adam önce tehdit etmiş, şiddet uygulamış, kadının evini kurşunlamış, evi yakmaya çalışmıştı. Hepsinde de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı ancak ve ancak kadının evine bomba düzeneği kurarken yakalandı.

Sincan’da Sevtap Şahin ne yazık ki şanslı değildi. 60 kez şikâyetçi olmuş, kadın hakkında koruma, erkek hakkında uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Ama uygulanmadı. Eşi evi taşladı, anahtar uydurup eve girdi ve öldürmeye çalıştı ve yine bir şey yapılmadı.

Muğla’da Zeynep Şenpınar, erkek arkadaşı tarafından darp edildikten sonra şikâyetçi olmuş ama geri çekmek zorunda kalmıştı. O, vahşice katledildi.

Aslında yapılacak şey basit. İstanbul Sözleşmesi’nin hükümlerini yerine getirmek ve 6284 sayılı yasayı adam gibi uygulamak. Açık hükme göre kadın şikâyetini geri çekse dahi dava devam ettirilir.

- Güçlü bir ailenin temelinde güçlü bir kadının yattığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Bu söylem doğru değil. Güçlü bir ailenin temelinde güçlü kadın kadar sorumlu bir erkek yatar. Zihniyet temelde değişmeli. Aile ve kadın sözcüklerini bir arada kullanmaktan vazgeçin. İşe erkeği eğitmekle başlayın. Eşine şiddet uygulayan erkeği gözaltına aldığınızda ne yapıyorsunuz örneğin? Okullarda toplumsal cinsiyet ayırımcılığını körükleyen mesajlı ders kitaplarından vazgeçin.

Birleşmiş Milletler (BM) Covid-19 salgını nedeniyle cinsiyet eşitliği meselesinde kadınların 25 yıllık kazanımlarının yok olabileceğini belirtti.

İstihdam ve eğitim fırsatları kaybedilebilir, kadınların fiziksel ve zihinsel sağlığı kötüye gidebilir. Kadınların üstüne yüklenen bakım sorumluluğu 1950’lerdeki cinsiyet basma kalıplarına geri dönme riski yaratıyor.

- Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Faşizm sadece dijitalleşmede mi aklınıza geldi? Sürekli tüketimin körüklendiği, demokratik değerden sistematik şekilde vazgeçildiği, din tacirlerinin her köşeyi tuttuğu, liyakatin çöpe atıldığı bu düzende haklısınız bu kaygıda. Çünkü akıllı ve sorumlu insan modelinden vazgeçiliyor. Dijital cahillik, dijital tüketimde hesapsızlık bunun ancak sonuçlarıdır.

- Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır.

Neden yapmadınız? Pandemi belliydi. Yaz aylarında 174 ülke arasında internet hızında 100’üncü sırada gelen Türkiye’de altyapı tüm çalışanların ofise dönmemesi ve eğitimin uzaktan olması sebebiyle alarm veriyor.

- İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır.

Doğru altyapının en temel unsuru eğitimdir Sayın Erdoğan. Doğru eğitim. Çağdaş eğitim. Biz hâlâ kitlesel olarak neden-sonuç ilişkilerini bile doğru kurmayı beceremeyen; okuduğunu anlama ve matematik becerileri dünya ortalamasının altında nesilller yetiştiriyoruz. Okullaşma oranında orta iki düzeyinde Türkiye. Kız çocuklarda bu oran çok daha düşük. Bunları çoktan aşmış olmamız gerekirdi. Önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek ortadan yok olacak, daha adını bile duymadığımız yeni meslekler ortaya çıkacak. 18 yıllık iktidarınız ne kadar ve nasıl hazırlandı buna? Bir anlatsanıza.. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde stajını tamamlayan öğretmen adaylarına kaymakamlık bahçesinde düzenlenen yemin töreninde harem-selamlık uygulama yapılıyor olması mı?

Unutmayın teknoloji ve öğrenme birbirinden ayrılmaz bir bütüne gidiyor. Siz ne kadar daha fazla bilgiye sahip olursanız, daha güçlü oluyorsunuz. Bilgi bir “güç”tür. Paranızın olması o kadar “güç” değildir.