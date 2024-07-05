AKP’nin yıkım manzaraları

05 Temmuz 2024 Cuma

Doktorları kovmakla başlamıştınız. “Giderlerse gitsinler.” Bir AKP milletvekili kapalı toplantıda yakınıyor: “Kimse randevu alamıyor, hastanelere ulaşmak olanaksız.” AKP geleneğiyle affını isteyen Koca, yanıt veriyor: “İlinizdeki sağlık müdürünü sizin isteğiniz üzerine atamıştık. Ona niye sormuyorsunuz?”

İlk manzaramız hastanelerden. Yaşlılığa bağlı olarak hastası olanlar bilir. İlaçları her bittiğinde hastane yolu görünür. İçeri girdiğinizde yaşamın içler acısı görüntüleri önünüze serilir. Tek bir kardiyolog, o gün için seçilmiştir. Muayene yapacak, sonuçlara bakacak, rapor ve ilaç yazacak. İş yükü patladığı için her şeye randevu konmuş. Muayene randevusu, tetkik randevusu, sonuçları gösterme randevusu. Bir yaşlı kadın, görevliye, “Bana tetkiki dokuz ay sonrasına vermişler. Ben o zamana ölürüm evladım” diyor. Görevlinin yanıtı hazır: “Teyze 600 TL fark ödersen daha erken çektirebilirsin...”

Kısıtlı sağlık personeli, devletin cezalandırdığı yurttaşının önüne attığı kurban pozisyonunda. Önce doktorları kovdunuz, şimdi bakanınızı kovmak zorunda kaldınız. Bakalım sıra kime gelecek?

HAYVANCILIK YAPANLAR ZORDA

Kurban Bayramı için doğudaki illerimizden batıdaki illerimize hayvan getiren yetiştiriciler perişan. Yetiştirici anlatıyor:

“30 hayvan getirdim. 14’ünü satmam gereken fiyatın yarısına sattım. 16’sı elimde kaldı, geri götürmek için nakliye parası veremem battım. Borçlarımı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum.”

AKP kurban derileri konusuna yeni bir boyut getirdi. İktidarının ilk yıllarında başta FETÖ olmak üzere diğer cemaat ve tarikatların toplaması için çalışan AKP’nin artık böyle bir derdi yok. Doğuda bir ilçenin AKP’li belediye başkanı anlatıyor:

“İlçede 1500 kurban kesildi. Derileri kimse almadı, hepsi çürüdü. Çünkü tanesi 100 TL olan derileri en yakın tüccara götürmek için vereceğimiz nakliye parası deri fiyatının iki katına ulaşmış durumda.”

Bu da yıkım manzarası iki...

YALANCININ MUMU SÖNDÜ

Maaşlara yapılacak zammı belirleyecek olan enflasyon oranı önceki gün açıklandı. Kimse güvenmiyor. Televizyonda iktidarı eleştirmemeye uğraşan profesör ekonomist, domur domur terliyor: Sokağın bu orana inanması lazım.

Eğer enflasyon oranı doğruysa Merkez Bankası, Erdoğan’ın çok sevdiği şeyi yapıp faizi indirmeli. Ama indirmeyeceğinin işaretini dün Fatih Karahan verdi:

“Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz.”

Faizden para kazananlar panik yapmasın, doğru olmayan enflasyon oranını kimse ciddiye alıp erken faiz indirimi yapmayacak. Bu da büyük yıkım manzarası. AKP’nin yanlışları artık, yaygın olarak can yakıyor.