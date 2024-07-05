Sertaç Eş
Sertaç Eş Son Yazısı / Tüm Yazıları

AKP’nin yıkım manzaraları

05 Temmuz 2024 Cuma

Doktorları kovmakla başlamıştınız. “Giderlerse gitsinler.” Bir AKP milletvekili kapalı toplantıda yakınıyor: “Kimse randevu alamıyor, hastanelere ulaşmak olanaksız.” AKP geleneğiyle affını isteyen Koca, yanıt veriyor: “İlinizdeki sağlık müdürünü sizin isteğiniz üzerine atamıştık. Ona niye sormuyorsunuz?” 

İlk manzaramız hastanelerden. Yaşlılığa bağlı olarak hastası olanlar bilir. İlaçları her bittiğinde hastane yolu görünür. İçeri girdiğinizde yaşamın içler acısı görüntüleri önünüze serilir. Tek bir kardiyolog, o gün için seçilmiştir. Muayene yapacak, sonuçlara bakacak, rapor ve ilaç yazacak. İş yükü patladığı için her şeye randevu konmuş. Muayene randevusu, tetkik randevusu, sonuçları gösterme randevusu. Bir yaşlı kadın, görevliye, “Bana tetkiki dokuz ay sonrasına vermişler. Ben o zamana ölürüm evladım” diyor. Görevlinin yanıtı hazır: “Teyze 600 TL fark ödersen daha erken çektirebilirsin...” 

Kısıtlı sağlık personeli, devletin cezalandırdığı yurttaşının önüne attığı kurban pozisyonunda. Önce doktorları kovdunuz, şimdi bakanınızı kovmak zorunda kaldınız. Bakalım sıra kime gelecek? 

HAYVANCILIK YAPANLAR ZORDA

Kurban Bayramı için doğudaki illerimizden batıdaki illerimize hayvan getiren yetiştiriciler perişan. Yetiştirici anlatıyor: 

“30 hayvan getirdim. 14’ünü satmam gereken fiyatın yarısına sattım. 16’sı elimde kaldı, geri götürmek için nakliye parası veremem battım. Borçlarımı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum.” 

AKP kurban derileri konusuna yeni bir boyut getirdi. İktidarının ilk yıllarında başta FETÖ olmak üzere diğer cemaat ve tarikatların toplaması için çalışan AKP’nin artık böyle bir derdi yok. Doğuda bir ilçenin AKP’li belediye başkanı anlatıyor: 

“İlçede 1500 kurban kesildi. Derileri kimse almadı, hepsi çürüdü. Çünkü tanesi 100 TL olan derileri en yakın tüccara götürmek için vereceğimiz nakliye parası deri fiyatının iki katına ulaşmış durumda.” 

Bu da yıkım manzarası iki... 

YALANCININ MUMU SÖNDÜ

Maaşlara yapılacak zammı belirleyecek olan enflasyon oranı önceki gün açıklandı. Kimse güvenmiyor. Televizyonda iktidarı eleştirmemeye uğraşan profesör ekonomist, domur domur terliyor: Sokağın bu orana inanması lazım. 

Eğer enflasyon oranı doğruysa Merkez Bankası, Erdoğan’ın çok sevdiği şeyi yapıp faizi indirmeli. Ama indirmeyeceğinin işaretini dün Fatih Karahan verdi: 

“Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz.” 

Faizden para kazananlar panik yapmasın, doğru olmayan enflasyon oranını kimse ciddiye alıp erken faiz indirimi yapmayacak. Bu da büyük yıkım manzarası. AKP’nin yanlışları artık, yaygın olarak can yakıyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

AKP’nin yıkım manzaraları 5 Temmuz 2024
Nasıl bir Türkiye? 28 Haziran 2024
AKP çaresiz 21 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Siyaset, cinayet ve adalet
Özdemir İnce
Özdemir İnce Muhalefet nasıl normalleştirilecek?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Küba izlenimleri 2: Abluka altında direniş
Olaylar Ve Görüşler
Barış için ayağa kalkalım - ALİ ÖZTUNÇ
Olaylar Ve Görüşler
'Asgariye' Cumhuriyeti - KAAN EROĞUZ
Olaylar Ve Görüşler
Ya geçim ya seçim - HALİL SARIGÖZ
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Tek kişi mi öldürdü?
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Sanayinin deprem endişesi
Sertaç Eş
Sertaç Eş AKP’nin yıkım manzaraları
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Hak aramak yasak!
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Kıyılar halkındır!..

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suriyesizler!

Suriyesizler!
Dünyanın en iyi 100 yemeğinden biri oldu

Dünyanın en iyi 100 yemeğinden biri oldu
Mehmet Uçum'dan Özgür Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt: Anayasal sistemi hatırladı!

Mehmet Uçum'dan Özgür Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt: Anayasal sistemi hatırladı!
David ve Victoria Beckham çifti yeniden mor takımlarla

David ve Victoria Beckham çifti yeniden mor takımlarla
Son Dakika... ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
Turizmcilerden yerli turiste: “Eylül’de gel…”

Turizmcilerden yerli turiste: “Eylül’de gel…”
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Yurt lojmanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi