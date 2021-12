Kemal Bey karar verecek

10 Aralık 2021 Cuma

“Sen misin aday, ben miyim aday? Sen olursan şöyle kazanamayız, ben olursam şöyle kazanabiliriz…” İktidarın yörüngesinde dönen bütün medya kuruluşlarına göre gittikçe zayıflayan hükümet karşısında eli güçlenen muhalefetin tek tartıştığı konu bu.

Yanlış, böyle bir tartışma yok. Yeri geldikçe söylemekte yarar var, her siyasetçinin kendine göre moda deyimle “kariyer planlaması” var. Ama adaylık için fal açmak şu an gerçekçi değil. Çünkü iktidar olabildiğince seçimi geç yapmak istiyor. Çünkü pahalılık ve kur karşısında Türk insanı her geçen gün yenilginin yeni doruklarını yaşıyor. Ekonomik dengelerin seçime kadar düzelmeyeceği hissedildi. İktidarın elinden gelse zaman kazanmak uğruna seçimi yasal süresinin de gerisine atmak ister. Bu nedenle en kolay yola başvuruyorlar: Bütçede karşılığı olmadan memurlara yeni zam, asgari ücrete artış... Merkez Bankası’nın matbaasından başka güvenceleri de görünmüyor. Yapılan bu zamların iktidarın ne kadar işine yarayacağı belli değil. Çünkü ekonomik dengelerin yapılan zamları birkaç ay içinde yutup eritmeyeceği, yeni zamların gerekip gerekmeyeceğini kimse kestiremiyor. TBMM’de kavgalar eşliğinde görüşmeleri yürütülen 2022 bütçesininin, yeni zamlar yapılacağı açıklamaları karşısında anlamsızlaştığı ortada. Ağustos ayında imzalanan ve memurlara 2022-23 yılları için yapılacak zammı belirleyen sözleşme zaten anlamsızlaştı. Hükümet ek protokol yapacak. Bu ay açıklanması beklenen asgari ücret de aynı sona doğru gidiyor. Bu durumda, belirlendikten birkaç ay sonra artış ne olursa olsun büyük olasılıkla asgari ücret zammı da anlamsızlaşacak.

Ortalama yurttaşın önemli sorunlarını anımsatmaya çalıştık. Ancak varsa yoksa, Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Abdullah Gül, hatta Kemal Derviş bile gündeme getiriliyor.

Siyaseten muhalefetin en büyük partisi CHP, adayın belirlenmesi konusunda en fazla söz sahibi olmalı. Ortaklardan eleştiri yok, anımsatmalar var: Bu seçimde iktidar değişmeli, kazanacak kişi aday gösterilmeli. Ankara büromuzun deneyimli siyaset muhabiri Selda Güneysu’nun dün kulislerden aktardığı haber Millet İttifakı bileşenlerinin konumlarını ortaya koydu. Bunun üzerine şunu ekleyebiliriz: Adaylık konusunda birinci belirleyici CHP lideri Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Bey karar verecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, “Ben Başbakanlığa adayım” yaklaşımı, aylar öncesinden Kemal Bey’in bu anlamda elini rahatlatmıştı. Aday olabileceği izlenimi yoğunlaşan, son dönemdeki performansıyla seçmenin ilgisini çektiği belli olan Kılıçdaroğlu nasıl bir karar verecek?

Şüphesiz bir takvim var. Ama daha zaman da var. Bu konuyu hem liderler hem de liderlerin ekipleri sürekli çalışıyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun adaylığını bekleyenler de beklemeyenler de yanılabilir. Sanırız bu konuda en güçlü belirleyici unsur seçmen eğilimleri olacak.

‘EDİRNE YAĞMALANIYOR’

Türk parası öyle bir hızla değer yitirdi ki komşu ülkelerin komşu kent ve kasabalarında yaşayanların hafta sonları Türkiye’ye akmasına yol açtı. Bulgaristan’ın komşu bölgelerinden gelenler özellikle Edirne’de yoğunluğa neden oluyor. Bu kentte yaşayan tanıdıklarımız hafta sonları alışverişe çıkmadıklarını, zaten rafların kısa sürede boşaldığını söylüyorlar. “Edirne adeta yağmalanıyor” diyorlar. Fiyatları artıran bir unsur daha. Umarız günübirlik sınır geçişleri yasaklanmaz.