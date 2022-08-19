Kılıçdaroğlu son çıkışa doğru...

19 Ağustos 2022 Cuma

Millet İttifakı’ndan 6’lı masaya evrilen muhalefetin adayı kim olacak? Yoğun olarak tartışıldı, tartışılıyor.

Niyet okumak yerine veriler üzerinden gitmekte fayda var. Başkentteki gelişmelere odaklanmaya çalışırken dikkatimizi çeken ve not ettiğimiz gelişmeleri sıralayalım.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar blokunun karşısında geniş kapsamlı bir yapı oluşturdu. Bu, yerel seçimlerden sonra Millet İttifakı’nın genişlemesi anlamına geliyordu. Bir yandan muhalefet yapılanmasını büyütmeye çalışırken bir yandan da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adım adım çalışmaya başladı.

DANIŞMANLAR GRUBU

Kılıçdaroğlu, kapsayıcılık anlayışını yalnızca muhalefette değil, partisinde de uygulamak amacıyla girişimlerde bulundu. Geniş bir danışman kadrosu oluşturdu. Bu danşmanlar, özellikleri ve hitap ettikleri toplum kesimlerine göre gruplandırıldı. CHP lideri danışmanlarıyla kapsamlı bir çalışmaya girdi. Farklı danışmanlarla, farklı bölgelerde, farklı konu başlıklarında ve farklı seçmen gruplarına yönelik politika üretmeye başladı. Masa başında yapılan bu çalışmalar şu anda alana yansıtılıyor.

TAKVİMLENDİRME

Siyasi stratejide zamanı kullanmak da ayrı bir beceri gerektiriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu konuda da ustalığını gösteriyor. Olası tüm adayların kamuoyunda tartışılmasını bekledi. İsimler tartışıldı, yeni isimler gündeme geldi. Dışarıdan Türkiye hakkında sözü olanlar çıktı, önerilerini, kendilerince saptamalarını gündeme getirdiler. Örneğin Avrupa’dan yansımalar oldu. AB diplomatlarının yaptıkları bir çalıştayda, “Kılıçdaroğlu aday olmasın, Akşener aday olsun” söylemi gündeme getirildi. Benzer bir yaklaşım bundan önce Birleşik Krallık medyasına yansıdı. Ancak yanıt verilmeyen ve yorum yapılmayan bu yaklaşımlar sağır duvarda sönümlendi, bu aşamalar da geçildi.

Zamanlama yönetilirken bir anlamda “suyun akıp yolunu bulması” hedefleniyor. Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayını altı lider belirlesin” yaklaşımına diğer partilerden henüz açıktan bir itiraz gelmiş değil. Bundan sonraki zamanlama bu anlamda da önemli. Ancak CHP liderinin acele etmeyeceği kesin. Adaylık açıklamasını tüm dengeleri gözeterek ve bu dengelere göre en uygun anda yapması önemli.

KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ

Yukarıdaki satırda “adaylık açıklaması” sözcüklerini bilerek kullandık. Kılıçdaroğlu’nun aday olmayı planladığının en önemli belirtilerinden biri de kendi adıyla gönüllüler grubu oluşturulmasıdır. Bu yapılanma CHP liderinin bilgisi dışında yapılabilecek bir şey değil. Şimdi Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, tüm Türkiye’de örgütleniyor.

Tüm bu çalışmalar, kamuoyu yoklamalarında Kılıçdaroğlu’nu ön plana çıkarmaya başladı.

Veriler bu aşamadan sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylık için kritik noktaya yaklaştığını gösteriyor. O da resmi olarak adaylığın açıklanması. Sanırız bu da zamanlamayı iyi yönetmekle olacak...