Liste heyecanı

07 Nisan 2023 Cuma

Önümüzdeki pazar günü, saat 17.00 itibarıyla partiler milletvekili aday listelerini YSK’ye vermiş olacak. Zaman daraldı, heyecan dorukta. Partilerin genel merkezleri yoğun bir çalışma içinde. Özellikle son seçim yasasından sonra neredeyse il il titiz çalışmalar yapılıyor. Hangi bölgeden nasıl seçime girilir, hangi partinin adayı ilk sıraya koyulur, rakipler karşısında nasıl üstün duruma geçilir sorularına yanıtlar aranıyor. Partiler ittifak çatısı altında kendi amblemleriyle mi seçime girmeli, yoksa büyük partinin seçilecek sıralarından belli sayıda aday mı gösterilmeli? Bu seçeneklerin hangisi cumhurbaşkanı seçiminde, hangisi parlamento seçimlerinde ittifakın, adayın, partinin elini güçlendirecek?

Pazar gününe kadar parti kurmayları bu sorulara en mantıklı yanıtları arayacak. Listelerde seçilecek sıraya koyulmayanlarda kırgınlıklar, koyulanlarda sevinç olacak. Sonra siyaset sahaya inecek, kırgınlıklar hafifleyecek, her partili başarı için çalışacak. Ama önce şu üç günün en az hasarla atlatılması gerekiyor.

Partiler arasındaki müzakereler daha çok seçilebilecek sıradan milletvekili sayısı noktasında yoğunlaşıyor. Burada amaç daha çok milletvekili çıkarmak ve cumhurbaşkanlığı seçimi için daha fazla oy alabilmek.

İki ittifakta da ince dokunuşlar yapılmaya çalışılıyor. Görüşmeleri yürüten parti kurmayları birlikte çalıştıkları anket firmalarının yetkilileriyle sık sık bir araya geliyorlar. Partilerle yapılan pazarlıklar kapsamında iller ve seçim çevrelerinde bir önceki seçimde alınan oylar, o bölgelere ilişkin anket sonuçları değerlendiriliyor.

Millet İttifakı’nda öncelikle “ittifak içinde ittifak” formülü değerlendirildi. DEVA ve Gelecek partilerinin Saadet Partisi listesinden seçime girmesi öngörülen bu formülde anlaşma olmadı. Şu anda dört partinin de CHP listelerinden aday göstermesi seçeneği masada.

Cumhur İttifakı’nda MHP’nin her seçim bölgesinde kendi amblemi ile seçime girme kararı kesinleşti. HÜDA PAR zaten AKP listelerinden kontenjan alacaktı, BBP ve YRP için pazarlıklar sürüyor.

İki ittifakta birbirinin karşılığı konumunda partiler var. Örneğin, Saadet Partisi’nin karşılığı Fatih Erbakan liderliğindeki YRP. Milliyetçi oylar için İYİ Parti’nin karşılığı MHP. Birbirinin karşılığı olan partiler kendi alanlarında yarışırken Gelecek ve DEVA partilerinin arayış içindeki AKP seçmenine hitap etmesi bekleniyor.

Seçim sonucunu etkileyecek değişken sayısı bu kadarla sınırlı değil. Sinan Oğan’ı aday çıkaran partiler ve Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi var.

Ekonomik ve toplumsal durum bir diğer değişken. Çok bilinmeyenli bu denklemin çözümünde yanlış yapan kaybedecek.