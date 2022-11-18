Masada sular duruldu

18 Kasım 2022 Cuma

Muhalefetin en üst örgütlü yapısı 6’lı masanın son toplantısından Cumhur İttifakı ve iktidarı destekleyen gazetecileri üzecek bilgiler geliyor. Çünkü 6’lı masadan “gerginlik ve liderler-partiler arasında çatışma” yönündeki beklentiler karşılanmamış durumda. Toplantı öncesi tartışma beklenen konular üzerinden gidelim.

Hüseyin Baş liderliğindeki BTP’nin masaya katılımı. Konu toplantıda gündeme geldi. Öncesinden de tutumu bilinen Saadet Partisi vardı ve BTP’nin katılımına sıcak bakmıyordu. Ancak İYİ Parti lideri Akşener’in önerisi ve BTP Genel Başkanı Baş’ı ziyareti, toplantı öncesinde bazı liderlerde biraz kuşku oluşmasına neden olmuştu. Kimse katılıma karşı çıkmadı. Toplantıya gelindiğinde DP, DEVA Partisi, GP ve SP liderlerinin yeni katılım istemedikleri biliniyordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu konuda elini tam olarak hiç açmamıştı. Akşener katılımdan yanaydı. İYİ Parti lideri hiç ısrarcı olmadı. 6’lı masa yeni katılıma kapatıldı. Artık ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusuna altı lider karar verecek. Parlamenter sisteme geçişin altyapısını altı parti hazırlayacak.

Katılım gerçekleşmedi ama BTP’nin ve Hüseyin Baş’ın dışlanması da söz konusu olmayacak. BTP, milletvekili seçimleri için kurgulanacak birlikteliklerde yer alacak ve Baş’ın milletvekilliği gündeme gelecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsüne yasal güvence” önerisine Akşener ve diğer ortaklar, “Ne gereği vardı şimdi” şeklinde yaklaşmıştı. Akşener’in “BTP’yi masaya alalım” önerisine de diğer ortakların tavrı yine “Ne gereği vardı şimdi” şeklinde gerçekleşmiş oldu.

Masanın diğer önemli ve çözüme kavuşturulan konusu geçiş dönemi yol haritasıydı. Burada da İYİ Partili kurmayların hazırladığı taslakta diğer partilerin kabul etmediği şeyler vardı. Örneğin, “Seçilecek cumhurbaşkanı ne zaman sembolik olacak?” konusu. İYİ Parti, muhalefetin adayının kazanması durumunda hemen sembolik konuma geçmesini istiyordu. Ancak diğer partiler, geçiş sürecinde bunun olmaması gerektiğini, parlamenter sisteme geçilince cumhurbaşkanının tamamen sembolik konuma gelmesi gerektiğini savundular. Akşener, bu konuda da “Arkadaşlar böyle yazmış ama düzeltilir” tavrını sergiledi, sorun giderildi.

Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi yönündeki AKP önerisinin nasıl karşılanması gerektiği noktasında muhalefet liderleri ortak hareket edilmesini kararlaştırdı. Bu konuda, AKP’nin getireceği önerinin incelenmesi, referandum yolunun kapatılması ve iktidarın daha çok konuyu istismar etmesine olanak tanımayacak bir tavrın geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Şimdi dikkatler 28 Kasım’daki toplantı sonrası yapılacak açıklamada. Önce muhalefetin topluma önerileri ete kemiğe bürünecek. Sonra “Kim aday” sorusunun yanıtı netleşmeye başlayacak. Bu noktada da Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler giderek zayıflıyor.