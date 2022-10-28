Muhalefete yeni ortak

28 Ekim 2022 Cuma

Muhalefetin en geniş kapsamlı birlikteliği 6’lı masanın 8. toplantısına hazırlıklar yapılırken farklı bir haber geldi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Millet İttifakı’na alın beni” dedi. Şu an Millet İttifakı aktif değil. Onun yerine 6’lı masa oluşturuldu, yol alındı. Örneğin masaya oturan liderler ortak bildiriyle “ortak aday gösterilmesini” öngören metnin altına imza attılar. Birtakım komisyonlar kuruldu, yol haritasının nasıl olması gerektiği konular ayrıntılarıyla tartışılmaya başlandı, belli düzeylerde ilerlemeler kaydedildi.

Baş’ın isteğine ilk yanıt İYİ Parti’den geldi. Sözcü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan, “Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” açıklamasını yaptı.

Bu girişim cephe genişletmek için mi yoksa grup içinde grup kurmak için mi?

Bu sorunun yanıtını kulislerde aradık.

Geçmişte BTP’nin 6’lı yapı içinde yer alması için temasların yapıldığı ancak bu katılıma içeriden bir itiraz geldiği de biliniyor. Saadet Partisi’nin bu konuya sıcak yaklaşmadığı kulislere yansımıştı. Ancak Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın’ın bir gazeteye verdiği söyleşide, konuya ilişkin soruyu yanıtlarken tavrın değiştiği gözleniyor. Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine revzervi olması söz konusu değildir” diyor.

Saadet’in, diğer genel başkan yardımcılarından Mustafa Kaya da, sorumuz üzerine, “BTP’nin katılımına özel bir rezervimiz yok, böyle bir değerlendirme doğru olmaz” yanıtını verdi.

Hüseyin Baş, son kuşak siyasetçilerden. Babası Haydar Baş’ın yaşamını yitirmesinin ardından bu göreve geldi. AKP’nin tepki çeken Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı çıkışlarına özellikle sosyal medyadan çarpıcı yanıtlar veriyor. Bu mecralarda ciddi bir popülerliğe de ulaşmış görünüyor. İzlenme, takip edilme oranları epeyce yüksek.

BTP’nin yerleşik bir oy oranı var. Geniş muhalefet cephesine katılımı durumunda kemik oyların daha da pekişeceği ve yeni birtakım oyları getirebileceği değerlendiriliyor.

BTP oylarının Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşması da ayrı bir avantaj olarak düşünülüyor. Kulisleri yoklarken “İYİ Parti’nin CHP’yi dışlarken bu öneriye sıcak yaklaşım açıkladığı” yönündeki iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunu CHP’li Engin Özkoç, “Bu katılıma CHP de sıcak bakar” diye açıkladı.

Ayrıca, BTP lideri Baş’ın açıklamalarından önce konuyu Akşener’le Karamollaoğlu’nun müzakere ettiği duyumu da geldi.

Göründüğü kadarıyla muhalefet cephesi yeni katılımla büyüyor.

YENİ İTTİFAKLAR

6’lı masada yeni katılımlar gündemdeyken yeni ittifakların da haberleri gelmeye başladı. Memleket Partisi lideri İnce ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın 1 Kasım’da bir araya gelmesi, bunun da iki partinin ittifak yapması noktasına odaklanacağını öğrendik. Ayrıca, burada oluşabilecek birliktelikte de BTP’nin adı geçiyor.

Bir diğer ittifak arayışı da sağda. Muhsin Yazıcıoğlu’nun misyonunu üstlendiklerini belirtenlerin kurduğu Milli Yol Partisi bu hafta sonu kongresini yapıyor. Parti lideri Remzi Çayır, “Devlet Bahçeli aday değil, başkasını gösteriyor. Ülkücü bir aday olması lazım” diyor. Çayır’ın oy oranı yüzdelik dilimlerde ifade edilmeye başlanan Fatih Erbakan’ın lideri olduğu Yeniden Refah Partisi ile ittifak arayışına girebileceğini öğrendik.