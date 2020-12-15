Enginyurt’tan adaylık sinyali

15 Aralık 2020 Salı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yılbaşından sonra Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı bir süredir kulislerde konuşuluyor. Enginyurt’un DP’ye katılma kararı MHP içinde deyim yerindeyse “şaşkınlık” yarattı. MHP’de, “Hani MHP vazgeçilmez sevdasıydı” soruları sorulurken Enginyurt’un bu kararı almasındaki en büyük payın “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı” olduğu ifade ediliyor. Enginyurt’un, 2023 genel seçimlerinde “milletvekilliği yerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak istediği, bu süreci de ‘bağımsız’ olarak değil, bir partiyle yürütmeyi düşündüğü” ileri sürülüyor. DP’den aday olması durumunda Enginyurt’un, “Millet İttifakı’ndan da destek göreceği, CHP’ye oy veren seçmene de böylece hitap edebileceği” konuşulurken, kulislerde, “Peki, Enginyurt milletvekilliğini bırakıp neden belediye başkanlığını düşündü” soruları da soruluyor. Aslında sorunun yanıtı da Enginyurt’un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda gizli. Enginyurt, MHP’den ihraç edildikten sonra sürekli “Ordu ve fındık fiyatlarına ilişkin” paylaşımlarda bulunmuştu. Hatta hesabına “Ordu sevdalısı” ibaresini de eklemişti. Enginyurt’un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyması halinde seçim kampanyasını da “fındık fiyatları üzerinden yürüteceği” anlaşılıyor.

Bir haftada 5 milyonu geçti

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta başlayan 2021 yılı bütçe görüşmelerinde iktidar ile muhalefet arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinin başlangıcında yaptığı konuşma geçen yılların aksine coşkusu yüksek ve parti tabanını heyecanlandıran bir içeriğe sahip olmasıyla dikkat çekti. Partililerin yanı sıra vatandaşların da ilgiyle izlediği konuşma bir hafta içerisinde o kadar yoğun ilgiyle karşılandı ki son dönemde sosyal medya üzerinden en çok paylaşılan ve izlenen içeriklerin başında geldi. Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşması partinin resmi Youtube hesabı üzerinden yaklaşık 362 bin, partinin resmi Twitter üzerinden 84 bin, Kılıçdaroğlu’nun kendi hesabı üzerinden 706 bin, resmi Facebook hesabı üzerinden ise 1,2 milyon kez izlendi.

Buna göre yalnızca üç sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun konuşması 2 milyonun üzerinde “tık” alırken, 10 binlerce kez de paylaşıldı. Kılıçdaroğlu’nun bir saat süren konuşmasının içerisinden yapılan 3 farklı klip de söz konusu üç sosyal medya hesabında paylaşılırken; her bir videoda ortalama 1 milyon ile 1,5 milyon kez “tık” aldı. Böylece Kılıçdaroğlu’nun konuşması bir hafta içerisinde 5 milyonun üzerinde izlenmiş oldu. Bu durum, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının siyasi parti liderleri arasında en çok ilgi çeken konuşma olduğunu gösterdi.

Akşener’den seçim talimatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen olağan istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak 2 gün süren toplantının ilk gününde ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve gençlik kolları ile bir araya gelen Akşener’e, işsizlik ve ekonomik sorunlar gibi parti tabanından gelen taleplerin iletildiği öğrenildi. Belediye meclis üyeleri, belediyelerin işleyişi hakkında bilgi verirken deprem, kadın hakları, işsizlik, ekonomik kriz ve esnafın sorunlarının masaya yatırıldığı ifade edilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, genel sekreter yardımcısı Mahir Polat ile İBB’nin bazı temsilcilerinin de Akşener’e sunum yaptığı belirtildi. Akşener’e ayrıca İBB’nin çeşitli projeleri hakkında da bilgi verildi. Toplantının ikinci gününde ise il divanı ve il yönetimiyle yapılan toplantıda erken seçimin masaya yatırıldığı, Akşener’in de 2021 yılının haziran ayında erken seçim beklediğini ve çalışmaların bu yönde başlatılması talimatı verdiği öğrenildi.