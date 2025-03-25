Cezaevleri doldukça tutuklanma korkusu kırılır

25 Mart 2025 Salı

1968’den bugünlere, 15-16 Haziranların işçi direnişleri, 12 Mart, 12 Eylül süreçleri, Gezi Parkı süreçleri, Ergenekon yargılanmaları, günümüz operasyonlarında ülkemizin her köşesinde yaşatılan şiddet, baskı, operasyonlar ile cezaevleri yeniden dolup taştıkça acı acı düşünmemek olanaksız. Yıllardır sindirilmiş, yaşadıklarıyla her geçen gün daha da ağırlaşan yaşam koşullarında, yoksullaşma, yoksunlaşmasında ezilmiş kitleler, sil baştan sokağa çıkmayı tek kurtuluş yolu olarak görmek zorunda bırakıldılar.

Ülkenin her köşesinde, Emniyet görevlileri, valiliklere, sıkı denetimler altında emirler yağdırılarak apaçık görevden alınma ile tehditler yağdırılarak halkın sokaklara çıkartılmamaları talimatları verilerek gün gün, saat saat cezaevlerine gönderilenlerin sayıları yükseliyor. Dünün sabahına uyandıktan sonra, bu yazıyı sizlerle buluşturma çabası içinde bize ulaşan yeni haberlerle, genç meslektaşlarımız da içlerinde, çok sayıda hak arama eylemlerine katılmış olanlar üzerinden, en yüksek sayılarla yeniden sokaklara çıkan öğrencilerden olmak üzere, gerçekleştirilen operasyonların listeleri kabarıyor.

İnsanın yüreğini burkan, AKP’nin Saray iktidarı cephesinin içinden gelen uyarılar. Ekrem İmamoğlu için CHP’nin açtığı seçim sandıklarında partililerin ilgisi doğal ancak halk için kurulanları çok çarpıcı, bir o kadar da ders vericiydi. Akıl edip bu sandıkları koymuş olanların da şaşkınlıkla karşıladıkları, sürpriz dudak uçuklatan yüksek sayılardaki destek bir yana. Sandık başında her yaştan onurla kimliğini saklamadan konuşan Saray cephesi ittifakının içinden çıktıklarını haykıran yandaşlarının sesleriydi.

Onurlu bir başkaldırı ile her yaştan, kültür aidiyetten olduklarını saklamadan haykırışlarına tanıklık ettik. Yıllardır oy verdikleri, destekledikleri Saray cephesine insanca bir uyarı yapmak, dur diyebilmek çabası içindeydiler.

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CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı üzerinden pazar günü gerçekleştirdiği iki sandıklı oylamanın kayıtlı sonuçları, İmamoğlu’na verilmiş destek oylarının toplamı 15.5 milyonluk sürpriz bir rekoru yansıtıyor. Siyaseten atılmış adımların bu güçlü desteği sonrası yaşanacaklara bu ülkenin çoğunluğunun seyirci kalamayacağını da ortaya koymuş oluyor. İlk çarpıcı sonucu aslında piyasalara yansıyan gerçeklerle yaşanıyor. Değeri pul olan paramızın, yabancı paralar karşısındaki değerinin birkaç gün içinde dudak uçuklatıcı düşüşü gibi...

Avrupa Birliği ülkeleri içinde, Amerika’da daha güvenceli çalışma koşulları için yakın tarihlerde göç etmiş olanların öncülüğünü yaptıkları, siyasal tutuklamaları protesto etme eylemleri ilk dikkati çeken haberler oldu. Ülkemizde yıllardır yok edilmiş demokrasinin hızlı geri gidişini görmezlikten gelen ülkelerin siyasal erkleri, kendi kamuoylarına dönük demokrasi oyunu uğruna olsun, Türiye’de yaşanmakta olan siyasal olumsuzlukları eleştirmek zorunda kalıyorlar. Kulakları tıkama stratejilerinden geri dönüşler, Saray ittifakına yönelik eleştiriler arka arkaya gündeme giriyor.

Toplumsal hak arama direnişlerinin dinamiklerinin yükseldiği süreci yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.