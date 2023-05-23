‘Cumhur’un şantajı, ‘Millet’in umudu...
Sandığa gidecek seçmenin oyları belirleyici olacaktır. Her ne kadar “Erdoğan” kimliğine bir bağımlılık üzerinden açıklama yapanların varlığının altını çizenler de olsa. Kampanyaların bütünlüğü üzerinden “Cumhur”un korkutarak oy istemekte direttiği gerçeği saklanamıyor. Çıplak şantaj örneklerinin birinci seçim kampanyasında olduğu üzere, farklı boyutları ile yinelendiğinin örneklerinin bolluğu bir yana. Şantajların en sevimlilerinin “Erdoğan seçilemezse ülkenin güvenliği onarılmaz yaralar alır” içerikli yapılanları değil mi?
Aklın, bilincin, kendi geleceğinin öngörüleri üzerinden sandıkta oyunu kulanabilen özgür iradeli insanların elbette şaşmalarından söz edilemez. Ülkemizdeki seçmenin çoğunluğunun yüzde doksanları için geçerli olan dayanılmaz yaşam sorunları koşullarında değil dengeli bir dağılım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilebilmesi olasılığının uzaktan yakından mantıklı bir gerkeçesinin olabilmesinden söz bile açılamaz. 23 yıllık iktidarında umutların pazarlanabildiği ilk yılların ardından çok fazla sular akmış.
Gerçekçi, akla bilime dayalı veriler
üzerinden durumlara bakılabilse
haksız olarak Körfez depreminden
doğrudan suçu olmayan Ecevitli
koalisyon iktidarına ödetilen bedellerin
ağırlığı artık çırçıplak ortalıkta. 1970’li
yıllar sonrasının bilimsel birikimi ile
çıkması gereken yasalar, liberal sivil
iktidarların müteahhitlerle olan çıkar
ilişkileri içinde ertelenmemiş, yani
apaçık deprem suçları işlenmemiş
olsaydı, en hafifi ile en az üçte birler
oranında daha az yıkım, insan, can
mal kaybı yaşanırdı. Üstüne bankalar
krizi ile Ecevit hükümetine yıkılan ağır
reçetelerin bedelleri binmiş.
MHP’nin bugün de başkanı olan iktidar ortağı, göz göre göre koalisyondan çok kritik bir noktada ayrılmış, Ecevit hükümetini fiilen düşürmüş. Üstüne çok çıplak Amerika’nın yinelenen taze Ortadoğu planları, BOP projeleri eklemlenmiş. Apaçık Güneydoğu Anadolu topraklarımızın üzerinde yeni ABD üsleri düşlenip yerleri bile ayrılmış. Yetmemiş İncirlik benzeri üstler düşü içinde, Irak işgali yalanları, gerekçeleri bir yana, askerlerin yerleştirilmesinin garantisi alınmış olarak, topraklarımıza askerleri bile indirilmiş... Yakın tarih üzerinden yinelemelerle zamanınızı almadan kamuoyu için o zaman sürpriz, Erdoğan liderliğinden Milli Görüş’ten keskin kopuşla Fethullah Gülen ittifakını anımsatmakla yetinelim.
Günümüzde Amerika’nın
Irak, Afganistan, çaktırmadan
Suriye işgallerinin, Irak’ın kuzeyi
üzerinden aşiretlere oturtulmuş
oyunları, yalanlarından ortaya
çıkmamışı yok ki. Afganistan’da
kendi kurdurduğu Taliban ile
sonrasında karşıtlık üzerinden
yıllar süren operasyonlardan sonra
ülkeyi tekrar Taliban’a terk etmesi
de ortada. Erdoğanlı başkanlık
rejiminin dünyadaki en ucube
örneği ile Meclis’in varlığını silinmiş;
kararnamelerle Saray, tek adam rejimi
üzerinden yakınmaların bile anlamı
kalmadı.
Ülkemiz vatandaşlarının 23 yıl
içindeki kayıpları ile dünyanın
en gerisinde ülkelerin bile altına
düşmeleri gerçeğinin örneklerini
paylaşmaktan bile bıktık. Demokratik
değerleri, Cumhuriyet kazanımları
ile gelinmiş noktalardan bugünlere,
yaşam ölçeklerinde geriye çöküşü
de sayabilmenin anlamı kalmadı.
Seçmen içine düşürüldüğü
koşullarda aklını başına devşirebilse
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hâlâ
oy verebilir miydi? Demokrasilerde
sandıktan böylesine çarpık bir
sonucun çıkabilmesinin olasılığının bir
başka örneği verilebilir mi?...
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