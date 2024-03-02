Şükran Soner
Şükran Soner [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kadın haklarında geriye yuvarlanış çığ gibi...

02 Mart 2024 Cumartesi

Siz siz olun, geçmişte yaşanmış olanlardan, kadın hakları savunuculuğunda verilmiş savaşımların gücünden, yaşamın her alanında örgütlenilmiş zenginliklerinden, ödenmiş bedellerin boyutlarından, örgütlenmeye dayalı verilmiş hak savaşımlarının etkinlikleri üzerinden, yeterince donanımlı değilseniz, dudak bükeceğinize susmayı seçin. 8 Mart’a gün sayarken her gün her yerden bu kadar çok kadının öldürülebiliyor olmasının sonuçları üzerinden, ne kadar zor, bir o kadar da kadınların kurban edilmelerinin salgın gibi, çok daha doğrusu ile, çığ gibi patlamasını sorgulamak zorunda olduğumuz gerçeğini görüverin...

Doğrudan tanıklıklarımda, 1970’li yıllar, bütün olumsuz iktidar erkleri uygulamalarına karşın, alınan sonuçları ile olumlu haklar savaşımına katkılar ağırlıkla sonuçlar veriyordu. Anayasal özgürlükler ile gelen örgütlenme hakları, Bizim 68’lilerin hemen arkasından, sendikal hak arama savaşımlarında yaşanan patlamalar, kaçınılmaz kadın hakları savaşımlarının da yaşamın her alanında güçlenmesinin de önünü açıyordu.

12 Eylül darbesi ile, örgülenme haklarının bütünü için geçerli olan son nokta operasyonları, Özal’ın paraşütle darbe yönetiminde danışman kimliği ile öne çıkması, “Özalizm” olarak tanımlanan liberal, otoriter sivil iktidarın uygulanması süreçlerinde işin rengi değişti. Yaşam pratiğinde, kitlesel işkenceler cezaevleri kapılarının önünden erkekleri koparmış, anneler, bacılar, kardeşler olarak kadınların yürekleriyle dayandıkları haklar savaşımını üretmişti.

Tek tek kapıları çalarak, canlarının haklarını savunmada güçlendikçe, kadın hakları savaşımında, örgütlenmelerinde de öncü, kuruculuk sorumluluklarında gönüllülükle büyüdükçe, büyüdüler. İnsan hakları savaşımında öncülük yapmaları yetmemiş, kadın hakları savaşımında da öncülük rollerinde resmi görevden çok gönüllülük üzerinden emekçi olmayı seçmişlerdi.

***

Kişisel gözlemim, “Özalizm”in ömrünün emperyal odakların kurguladıkları gibi uzun ömürlü değil, 10 yılda kalmasında yaşamın her alanında etkin rol oynadıklarının yakın tanığı olarak, kadınların kimi alanlarda üretimde doğrudan kalabalıklar oluşturamıyor olsalar da öncülük yapmalarının çok fazlasına tanıklık ettim. Öylesine etkin güçlü örgütlenme yetenekleriyle, Özal’ın “Papatyaları” sermayeye öncülük yaparlarken, feminist örgütlenmelerin, kimi zaman sürprizler içinde, solla sağın bile buluştuğu örgütlü varlıkları pıtrak gibi yükselişe geçmişti.

Ne kadar çok sayıda “Mor Çatı” simge, kadın sığınma evleri ülkenin her yerinde, yasal donanımları ile birlikte etkin, işlevsel, kadınların yaşam alanlarındaki yerlerini almışlardı. O kadar güçlü bir örgütlenmenin örneklerini verirken Urfa’da sokakta saldırıya uğrayan kadına dönük, İstanbul’dan hukukçular ordusunun gidişlerinden, duruşmalardaki etkin, gelecek adına caydırıcı savunmalardan söz edebilirim. Ya tüm kadınları koşturmalarının örneği olarak, 8 Mart günü içinde, biri İstanbul, ikisi İzmir’de iki söyleşiye birden katılmak zorunda kalmamı anımsatabilirim.

***

Nasıl bugünlere gelindi sorgulamasına gelince. Her tür kimlik ayrımcılığı, insanlık suçu iken böylesine güçlü hak savaşımlarının sonrasında, bu çığ gibi kadın hakları cinayetleri isterisi yaşanan günlere nasıl mı gelindi? Sevgili onurumuz, en uzun soluklu insan hakları savunucusu, savaşçımız, İoanna Kuçuradi’nin İstanbul’da düzenlediği Balkan Felsefe Birliği toplantısına gelen Yunan kadın felsefeciye sormuştum. Alt kimlikler ayrımcılığında en ağır yaranın, dini inançların kötüye kullanılması üzerinden yaşandığının altını çizmişti. “Irkçılık en fazla birkaç yüzyıl geriye sürüklerken kör dini inançlar üzerinden halkları birkaç bin yıl geriye çekebilirsiniz” demişti.

 

 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kadın haklarında geriye yuvarlanış çığ gibi... 2 Mart 2024
DİSK, emekçi hakları savaşımında öncülük yolculuğunda safları sıkılaştırıyor... 27 Şubat 2024
Eskişehir’in kültür, sanat, tarih merkezi olarak dayanılmaz çekiciliği 24 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Yaşama Sevincimizi Yok Edemezler
Olaylar Ve Görüşler
Devrim kanunları 100 yaşında - Gülizar Biçer Karaca
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (8) Yaşasın 1 Mart!
Şükran Soner
Şükran Soner Kadın haklarında geriye yuvarlanış çığ gibi...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Değişmez kesinlikler
Murat Ağırel
Murat Ağırel Şifreler kırıldıysa neden beklendi
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Gazze ve ikiyüzlülük
Miyase İlknur
Miyase İlknur Biz şimdi neyin seçimini yapıyoruz?
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Ukrayna’ya ‘özel savaş’ ihracı
Eren Aysan
Eren Aysan Alaska gibi...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı

İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 29 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 29 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’

İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’
Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar üzerinden milyarlık vurgun!

Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar üzerinden milyarlık vurgun!
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor