Muhalefetin, hem de halkın, aklıyla dalga geçiyorlar..

15 Ocak 2022 Cumartesi

1921 kesinleşmiş sonuç verileriyle, 20 yıllık iktidar ekonominin her alanına dönük sonuçları, en çok da halkın büyük çoğunluğuna dönük, yıkıcı yoksullaşma, yoksunlaşmaya çekişin sonuçlarıyla sınıfta kaldı. 2022 yılına geçiş günlerinin ilk haftasına sığdırılmış zamlar, fiyat, yaşam maliyetleri sonuçlarıyla ise rekor kırma yarışı yaşandı. Halkın her kesimine dönük gelir artışları, düzeltmelerle nefes alınması umudu verilmişken, iyileştirme hamlelerinin bir hafta içinde ödenmek zorunda bırakılanlarla bile yoksunlaşma, yoksunlaştırmayı aşağı çektiği gerçeği ile yüzleşildi..

Yeni yıla girişin ikinci haftasında, Cumhur cephesinin en tepe liderlerinden günde birkaç posta müjdeli yeni başarıların, haberlerin, açılışların, törenlerin arasında, sonuçta her günün çoğunluk saatleri ele geçirilmiş olarak gerçekleştirilen müjdeli işler, projelerin, yatırımların reklamları var.. İçeriklerinde Millet cephesinin tüm kadrolarına dönük, argo, ağır hakaret içeren tehdit, suçlamalar arasında, sadece muhalefetin siyasal kadrolarıyla değil, halkın aklıyla da dalga geçiyorlar..

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Açılım süreçleri dünya örneklerinde geçerli olduğu üzere, ülkemizde de “Dolmabahçe’de, Oslo’da, İmralı’da olur” denildikten sonra “Meclis’te siyaset yapan HDP’liler için geçerli olamaz. Haklarında açılmış davalardan, iç ya da dış merkezli üst yargılamalarda, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları’ndan yargı kararları ile aklanmış olsalar da sil baştan apaçık talimatlı yeniden açılan yeni davalar ilişkili tutsaklıkları sürdürülenler için olmaz..” diretmesinde hiçbir sakınca görmüyorlar...

Barış süreci için geçerli olan, tüm Cumhur cephesi lider kadrolarının en tepeden, en alt siyaset, bürokrasi.. kadrolarına kadar geçerli olan çok sayıda benzeri fotoğraf karelerini yok sayarak sadece HDP kadroları için kullanmayı, kendilerinin başarılı siyaset, strateji atağı olarak Meclis kararına dönüştürmek üzere atağa geçmiş bulunuyorlar. Kanıt fotoğraf karesinin kendilerinin barış süreci projesi içinde çekilmiş olması gerçeğini onaylamakta bir sakınca görmüyorlar. Kendilerine, kadrolarına dönük, bire bir sayısız benzer fotoğraf karesi varlığından utanç duymuyorlar..

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HDP’nin öncülüğünde yürütülen, ağır hasta tutsakların insan hakları çerçevesinde kaldığı gerçeğinden yola çıkılarak yok sayılamayacak kampanyanın 377. haftasında, dün yine son durumlara ilişkin geniş bir rapor yayımlandı. Yaşam hakkı üzerinden çifte standart olabilir mi? Cumhur cephesinin en tepe liderlerinin kamuoyuna dönük yaptıkları konuşmalar, çağrıların ardından, tahliye edilmiş kaç çete reisinin listesinin sıralanabileceğini yok sayabilir miyiz? Onların canları can da ötekilerin canları can değil mi? İnsan haklarında bu kadar ağır boyutları ile çifte standart uygulanabilir mi?

Utanç verici bu tablo üzerinden, DİSK’in eski genel başkanı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’dan dün gelen bir açıklamayı paylaşmak yeterince açıklayıcı: “Milyonlar ödeyemedikleri borçları nedeniyle icralık. Bazı siyasilerin verdiği, açık, kanıtlı, nedenleri bilinen siyasi destekleri sayesinde Rıza Sarraf, 1.5 milyon doları geçen borcu nedeniyle hâlâ aranıyor. Amerika’da tutuksuz yaşamın keyfini sürüyor..”

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın dünkü açıklamasında yer aldığı gibi, şanslı emekliler, bilinen isimleri ile çok sayıda AKP’den eski milletvekilleri, kısa dönemli görevlerinin ardından, çok sayıda kamu işletmesinden dağıtılan ek görevlerle de katlanmış olarak, şanslı emekliler listelerine katılırlarken.. Milyonlarla sayılan emekliler açlık sınırının altında yaşam sürdürüyorlar.

20 yıllık iktidarları sürecinin hiçbir girdi çıktısının kaydı yok.. Merkez Bankası’nın bile, en son dönemlere ilişkin girdi çıktısı dahi bilinmiyor. Bizim savımız değil elbet, bilgi almak isteyen milletvekillerinin sorularına dönük ilgili bakanlıklar, bakanlara yönelik verilen soru önergelerinin yanıtlarından ortaya çıkan bir tablo bu. Her gün birden fazla soru önergesine verilmiş boş yanıtların örnekleriyle yüzleşiveriyoruz. Meclis’e sorumluluk duymayan atamalı bakanlar yönetimindeki bakanlıklardan milletvekillerinin sorularına yanıt verilmiyor.

Elbette uçak dolusu dolar ya da altınların, milyarların nerelerden nerelere gittiği üzerinden bilgi yok. Konteynerlerle gelen giden uyuşturucuların hesabı tutulamıyor..