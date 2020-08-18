Okulları açmanın güncel getirisi yok ki..

18 Ağustos 2020 Salı

Aklı başında, sorumluluk duyguları körelmemiş eğitimciler, istedikleri kadar sesiz çığlık atsınlar.. Çocuklarının okulsuz kalmalarının gelecekleri adına bedellerini tam kavrayamasalar da çocuklarını sağlıklı tutma, gereksinmelerini, en azından beslenmelerini sağlamak zorunda olan aileler, işe gidip para kazanmak zorunda olduklarına göre, okula gönderemedikleri çocuklarını nereye bırakabileceklerinin çözümünü üretememenin çaresizliği içinde kıvransınlar..

Okulların açılabilmesi en eksik koşullar içinde bile gerçekleştirilemediğinden bir kez daha, pek çok belirsizlik içinde erteleniverdi. Açık açık söylenemeyen gerçeklerin satır arası bilgilendirmelerinden, geçen yılın açıklarını en alt ölçeklerde de olsa ek programlarla tamamlama sözlerini unutun. Yeni ders yılına dönük devlet okullarında en eksikli koşullarda, sınırlı eğitimin başlatılabilmesi adına dahi olmazsa olmaz hazırlıklar için yeni yeni çalışmaların başlatılabildiği gerçeği ortaya çıkıyor. Özel okullar hazır olduklarını söyleseler de eksikli eğitim koşulları uygulamaları için dahi, alınacak ücretlerde çarpıcı artışlarla yüz yüze olduklarının altını çiziyorlar.

Bu arada ekonominin zorladığı gerçekler nedeniyle, bulaş adına en riskli, eksikli gedikli de olsa, ekonomik getiri yaratabileceği beklentisi ile, önü-arkası, getirisi-götürüsünün hesapları doğru dürüst yapılmamış tüm yaşam alanlarına dönük hizmetlerde kapıların nerede ise topunun birden açılması ile yaşanan içine düştüğümüz bulaş patlamasında çıkış yolu adına eğitimin kapıları toptancı erteleme ile açılmadan belirsizlikler içinde kapalı kalıyor.. Dün özel okullar adına kameraların karşısına çıkan eğitim kurumları sorumluları, açılış tarihine yetişebilmek adına yaptıkları harcamalarla yükselmiş maliyetlerden sonra, açılmamış okulların ücretlerinden indirim yapmalarının olanaksız olacağına ilişkin savunmalarını yapıyorlardı..

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Henüz hiçbir resmi bilgi, açıklama yok. Ancak kamu okullarının geçen yılın açık kalmış öğretimini unutun, bu yılın artan öğrencisi ile bulaş koşullarında yapılmaya çalışılacak kademeli eğitimler için zorunlu harcamalar kalemlerine dönük verilerin çok ürkütücü, acıtıcı boyutlarda eksik olduğunu öngörebilmek için kâhin olmak gerekmiyor.. Siz kamu okullarında bulaş koşullarında az az saatli, az az öğrencili yapılması zorunlu, öngörülmüş eğitimler için çok çok artırılmış olması kaçınılmaz öğretmen, hizmet yapacak personel, araç-gereç, temizlik malzemesi, yeterli temizlik donanımlı tuvaletler, kantinler, ders yapılacak sınıflar, olamadı, ek alanlar içinde ek acil derslikler, donanımları..üzerinden şu günlere kadar yapılmış işler, çalışmalara ilişkin anlamlı bilgi sahibi misiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günkü Karadeniz turu konuşmaları üzerinden kimi açıklamalardan bölgede yapılmış yeni imam hatip okulları, artırılmış kapasitelere ilişkin birtakım bilgelendirmeler vardı. Ya ötesi? Türkiye çapında yaplmış hazırlıklar, yatırımların hesapları üzerinden, elbette eğitim hizmeti verilmesi zorunlu öğrenci sayıları ile bağlantılı olarak, programlanmış, uyumlu çalışmaların sonuçları kapsamında bütünlüklü bir açıklama duydunuz mu? Millli Eğitim Bakanlığı’nın ana-ilköğretimden başlayarak, yükseköğrenimin son basamağına kadar, bütünlüklü, dişe dokunur herhangi bir bilgilendirmesinden haberli misiniz?

Savaş yıllarında eğitimsiz kalan Almanya’nın eğitim çağındaki bireylerinin durumları üzerinden yapılmış bilimsel araştırmalar, sonraki yıllarda açıkların giderilmesi adına ne kadar ciddi çaba gösterilmiş olursa olsun, dönem kuşaklarının bütünlüklü, önceki ve sonraki kuşakların çok gerisinde bir yaşama mahkûm edildikleri gerçeğini ortaya koymuş.

Kaçınılmaz olarak ulaşım araçlarında sorumsuz maske takma sıkıntısına katlanamayanlardan başlayın, asker gönderme, düğünde halay çekme, bayramda sözde geleneklere saygının gereği bayramlaşmadan vazgeçememe.. Sözde çok korumak için yaşamlarını esaret altına aldığımız 65 yaş üstünde kalanlara, çaresiz bakılmaları adına bırakmak zorunda kaldığımız çocuklarımızın bulaş taşıyıcı yaşam koşullarında verdikleri zararlardan hayıflanma..

Bulaş odağı merkezler ile göreceli temiz kalmış bölgeler arasında gelgitlerimizde, daha birinci evresinde salgının korkulanın üzerinde yükselişi gerçeği karşısında panikte.. Bulaşın yayılmasında çocuklarımız, sağlıkçılarımız, yaşlılarımızın yaşamlarını karartan sorumsuzlara kızmak ne kadarı ile işe yarıyor? Siyasi erkin, siyasi çıkar, günlük getiri, kaynak, öncelikleriyle.. almakta direttiği, Meclis’i işletmeden, muhalefeti, hak-hukuk-adaleti yok sayarak, oldubitti, dayatma kararlarıyla hiç mi suçu yok?