Şükran Soner
Şükran Soner [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yaşam için duvarlar yıkılır

05 Mart 2024 Salı

Bütün canlılar için geçerli yaşam güdümüz. İkili Almanya’nın birleştirilmesiyle toplumsal patlama sonrası yıkılan duvarın önünde anı fotoğrafı çektirmemek söz konusu olabilir miydi? Çok çelişkili olasılıkları üreteceği tartışmalarını ciddiye almak başka, yıkılmış upuzun duvarın önünde fotoğraf çektirmek coşkusuna katılmak çok başkaydı. Çocukluk arkadaşım, nükleer santraller karşıtı savaşımın da dünya çapında ünlülerinden, Dr. Ali Nadir Savaşer de içlerinde, Berlinli dostlarla fotoğraf çektirmenin ötesinde, öngörüleri paylaşmak anlamlıydı.

Özetle o tarihlerdeki verileri ile bile çok yüksek sayılarla işçi, aydınlarımızın yaşadıkları hızla birleşmekte olan ikiliden tekliye geçişin sonuçları üzerinden, kişisel kaygılar söz konusuydu. Kazanmak için çok bedeller ödedikleri haklar kazanımlarının sonrası için, Doğu’dan başlayan akımla gelecek kendi ırklarından çalışanların ürpertisi olsa bile... Yaşam içgüdüsü ile gelişecek sonuçların olumlu olacağı yargısı “Bizim 68’liler”, solcular arasında içgüdüsel gelişmiş bir kazanımdı.

Gençliğin eylemcilikteki patlaması, 15-16 Haziranlarla, işçi sınıfı üzerinden çok daha etkin bir yolculuğun, kazsanımlarının önünü açmıştı. Berlin’de yaşayan, birikimlerinin Türkiye’de edinilenlerine, Almanya’da katkı üzerine katkı yapmışlar, canlıları bütünlüğü içinde kucaklayan birikimleriyle, kaygıların olmadığı yaklaşımlarıyla beni de sarmalamışlardı. “Yaşam için duvarlar yıkılır” sezgilerim, o günlerden bu günlere pusulam olmakla kalmadı, güçlendikçe güçlendi. Duvarları yıkan, dipten gelen dalgaların yükselişini gözlemledikçe, gözlerimin içine ışıklar doluveriyor...

***

Seçimler çok yaklaştı ya... Bir yerlerden, çoklu tehditler patlatılıveriliyor ya... Kimi dostların kaçınılmaz içten bir ürperti yaşamamaları, elbette söz konusu değil. Biraz uzaktan bakıldığında, ürpertilerin yerine kaçınılamaz değişimin habercileri olarak da görülebilirler. Demem o ki en çok korkan canlı, en haksız, en çok can acıtandır da... Seçimlerin son günlerine doğru belli ki daha acımasız, bir o kadar da daha tutarsız, haksız tehditlerin patlamalarının altında kalacağız.

Bu ara bilemem ne kadar ayrımdayız. En ağır suçlular, suçlar ile, en insancıl en duyarlı hak arama savaşçılığının iç içe girdiği dizilerin yayımlandığı bir dönemin, kanallar arası yarışı var. Dizilerin gündemleri ile, ülkemizin, dönemin güncel sorunları arasındaki bağların sıcaklığı üzerinden geçmişten günümüze sayısız verilen örnekleri de siyasi tartışmacılıklar içinden de izliyoruz ya... Kimi istenmeyen dizilere yasaklamalar da geliyorken. Yargı eliyle, sansürün sayısız yolları ile günde birden çok olayla, yüzleşiyoruz ya...

Saray, tek adam rejiminin hiç çekilmeyen elinin sonuçları üzerinden artık çok sıkın ötesinde, günlere, saatlere sıkışmış yeni gelişmelerin, her koldan birden savaşları üzerinden haberciliğie geçişi yaşıyoruz. Parti başkanlarından, en iddialı adaylara, marka olmuş yazarlara, uzmanlara uzanan çıkışlarda, ortaya saçılan, flaş flaş flaş örnekler... Kalabalıklar zorunlu raylı sistemler üzerinden itiş kakış yolculuk yapabilmenin yarışında uzman kesilmişler. Daha fazla kazık yememek, oyuna düşmemek kaygısında gözlerini cep telefonlarından ayıramaz hallerde, bir diğerinin izlediğine takılıp oyuna, tufana düşmeme derdindeler...

Seçmen, oyunu daha büyük bir kazık yemeden kullanmaya kararlı. Yaşamını sürdürebilmenin tek çaresinin anahtarını keşfetmiş gibi duruyor. Haydi hayırlısı...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yaşam için duvarlar yıkılır 5 Mart 2024
Kadın haklarında geriye yuvarlanış çığ gibi... 2 Mart 2024
DİSK, emekçi hakları savaşımında öncülük yolculuğunda safları sıkılaştırıyor... 27 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Bizim paramızla bizim oyumuz satın alınır mı?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Dünya laiklik günü
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Koyunun yünleri hikâyesi ve Şimşek’in müthiş çaresizliği
Olaylar Ve Görüşler
Olaylar ve Görüşler - Jürgen Schulz
Şükran Soner
Şükran Soner Yaşam için duvarlar yıkılır
Murat Ağırel
Murat Ağırel Murat Kurum kazanırsa aslında kim kazanacak?
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Kıdem tazminatı verilmesine ilişkin uygulamada bir sıkıntı mı var?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’nin yaptığı anket çalışmalarında ‘CHP’nin önde olduğunun görüldüğü’ ileri sürüldü

AKP’nin yaptığı anket çalışmalarında ‘CHP’nin önde olduğunun görüldüğü’ ileri sürüldü
Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’

Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’
Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!
Sağlık bakanına iletecekmiş: Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi

Sağlık bakanına iletecekmiş: Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi
Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’

Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’
Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!

Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!