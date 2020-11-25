25 Kasım 2020 Çarşamba

Organik yumurtayı 2 TL’ye satıyor...

Tavuk deyip geçmeyin, Bodrum’da doğal yumurta için insanlar bir hafta sıra bekliyor.

Süt ve yumurta ticareti yapan üreticilerle konuşuyorum. Bir civcivin yetişip yumurta vereceği aşamaya gelinceye kadar harcanan paranın hesabını yapıyorlar... Maliyetler, yüksek enflasyon...

“Adalı” lakabı ile ünlü bir yerel üretici “Küfede incir kalmadı” diyor...

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Aileler borç içinde... Doların yükselişi zam yağmuru olarak en temel ihtiyaç ürünlerine yansıyor.

Yoksulluk içindeki milyonlar için kazandıkları para, hayat pahalılığı karşısında eriyip gidiyor...

Günlük mutfak masrafı, okuyup memur olmuş insanlardan küçük esnafa kadar her kesimin öncelikli sorunu...

Türkiye genç nüfusunu, verimli topraklarını, zengin yeraltı/yerüstü değerlerini, devasa potansiyelini küçücük siyasilerin cehaleti ve çapsızlığı içinde kullanamıyor...

Yoksul geniş kesimler için küfede incir kalmadı ancak yolsuzluk ekonomisi ve bütçe kullanımındaki tercihler yandaşların küfesini her fırsatta dolduruyor...

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Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 ayda 1 trilyon 891 milyar TL’lik bir gelirin harcandığını açıkladı. 655 milyar TL’si vergi... iç borç, dış borç ve basılan paralar...

Bu para nereye harcandı?

Pandemi nedeniyle hükümetin vatandaşa doğrudan desteği 8 milyar TL civarında...

Aynı dönemde yandaş müteahhitlere aktarılan para ise 13 milyar TL...

Yani en yoksullara en temel ihtiyaçları noktasında çay kaşığı ile destek veren AKP, bir avuç işadamının “küfesine” Kamu - Özel İşbirliği projeleri ile büyük miktarda para aktardı...

Bütçenin kullanımı hükümetlerin önceliğini de belirler... “Yoksulların yanında olacağız” söylemi ile iktidar olan AKP, yarattığı süper lüks zengin azınlığın tarafında olduğunu her fırsatta gösteriyor...

Turizm bölgelerinde ekonomik deprem...

Turizmin pandemi ile birlikte büyük darbe alması, başta turizm esnafı olmak üzere üreticilere uzanan zincirde büyük sorunlara neden oldu.

Ege, İzmir’de yaşadığı doğal depremin ardından ekonomik depremlerle sarsılıyor.

Tek geliri turizm olan ilçelerde sorunlar yumağı büyüyor.

Kuşadası, Bodrum ve Didim belediye başkanları ile bir araya geldik... “Yerelde aldığımız tedbirler bir yere kadar, hükümet turizm esnafına yönelik doğrudan gelir desteği sağlamalı” diyorlar.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tebligat yolladığı esnafı daha sonra arayıp “Uygun değilseniz ödemeyin” diyormuş... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kira parası almayı ertelemişler...

Belediyelerin de işi zor çünkü pandemi nedeni ile büyük şehirlerden gelen vatandaşlar geri dönmüyorlar... Her ilçenin nüfusu en az ikiye katlamış... Hizmetin yükü artmış ancak belediye gelirlerinde de büyük azalma var...

Turizm bölgelerine yönelik, özel ekonomik çözüm şart... Aksi halde bu kış çok ama çok zor geçecek...