07 Mayıs 2023 Pazar

Yeni bir dönemin sinyallerinin geldiği günümüzde ekonomide uygulanacak politikalar hakkında ilk düğmeyi yanlış iliklemeyelim...

Farklı ekonomik fikirlere sahip oluşumun varlığı kapsamında atılacak adımlarda maliye ve para politikasının nasıl uygulanacağı konusunda fikir birliğine varılması gerekmektedir.

Bu neden mi önemli?

Önemli, çünkü bu karar bir bakıma o ilk düğmedir.

Devletin ekonomideki rolü, sermaye birikiminin siyasetten arındırılması süreci, tarım politikalarının yanında imalat sanayindeki yapılanmalar bu politikalar üzerine kurulacaktır.

Son dönemde iyice bozulan gelir dağılımının hangi çatı altında düzeltileceği de tamamen uygulanacak politikalara bağlıdır. 2021 yılına ait resmi verilere göre en fakir yüzde 20 ile en zengin yüzde 20’lik dilim arasında 8 kat farkın olduğu, hele de yüzde 1 dilimlerde bu farkın 25 kata doğru yöneldiği bir toplumda fakirleşmenin durdurulması ve gelir yaratma konusunda maliye politikaları üzerinde fikir birliğine şimdiden varılması zorunludur.

DOĞRU POLİTİKA NEDİR?

Yukarıda vurguladığımız çatı yani ekonomik sistemdeki fikri birliği devletin ekonomideki rolü üzerine kurulmalıdır. Dışarıdan para bulunması yaklaşımından uzak bir yeniden yapılanma sanayi ve tarım politikalarının ağırlığı ile oluşturulmalıdır.

Yeni bir uluslararası ticaret modeli kapsamında tüm komşularla gerektiğinde ekonomik birlik kurarak coğrafik yakınlığın etkinliği avantaja döndürülmelidir. Özellikle Covid-19 sonrası değişen dış ticaret uygulama ve formasyonundaki değişikliklerin fırsata çevrilmesi önem kazanmaktadır.

Dışa açık ithal ikamesi tüm bunların içinde çok önemli yapılanmayı ifade etmektedir. Özellikle kimya ve makine sanayisindeki ithal bağımlılığın üretim seferberliği ve akıllı dönüşümlerle azaltılması ve hatta ortadan kaldırılması esas olacaktır.

Bu iki alt sektördeki yapılanma dış ticaret fazlası verilmesi konusunda önemli bir adımdır. Bu adımın atılması ise maliye ve para politikalarının hangi ekonomik sistemde uygulanacağına bağlıdır.

FİNANSAL PİYASALARIN AĞIRLIĞI...

Türkiye finansal yapısı aşırı derecede finansal açıklığa yani finansal akımların toplam finansal yapı içinde çok fazla orana sahiptir.

Bunun azaltılarak akımın kalıcı yabancı sermaye yatırımları ile ikame edilmesi istihdamın ve üretimin aynı anda artmasına neden olacaktır. Özellikle kimya sektörü, orta teknoloji ve ara mallarındaki yatırımın bu kapsamda genişletilmesi dış kaynak bağımlılığını azaltacaktır.

Teknoloji transferinin ulusal girdi ve üretimle beraber koşula bağlı bir şekilde uygulamaya koyulduğu bu süreçte üretim gücünün artırılmasının sürekliliği de sağlanmış olacaktır.

Tüm bunların sağlanmasının zorunlu şartı her şehrin dinamiklerini yöneten bir şehir ekonomi takımının kurulmasıdır. Fikir birliği ile ekonomik sisteminin düzgün bir şekilde uygulanması da çarkın etkin olarak işlemesi için gerekli şartı oluşturur.