15 Kasım 2020 Pazar

Evet, böyle bir gün var: 15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü...

Her ne kadar iktidar, “Türkiye’de hapiste yazar yoktur, hapistekiler teröristtir, casustur” diyorsa ve bunu 18 yıldır söylüyorsa da bu ülkede yaşayan aklı birazcık başında olan herkes bunun gerçek olmadığını biliyor. (Bkz: Müyesser Yıldız örneği.)

Ancaaaaaak: Müjde müjde! Yaşasın! Sonunda, bunca zaman sonra, iktidar da kaybolan yılları ve de adaleti arama kararı aldı... Meğer onlar da bağımsız yargı istemiş ama işte 18 yıldır fırsat olmamış! Maşallah artık hak hukuk aranacak! Hayırlara vesile olur inşallah! Gerçekten ne büyük mutluluk! Neşe doluyor insan!

‘Boş iskemle’de Osman Kavala

PEN Yazarlar Derneği Uluslararası Kongresi geçen hafta başında iki gün boyunca çevrimiçi yapıldı. Yeryüzündeki 150 kadar PEN Merkezi’nin temsilcileri çevrimiçi olarak kongreye katıldı. PEN Türkiye’yi Tarık Günersel ve ben temsil ettik...

Her yıl dünyanın bir ucunda bu kongre için buluştuğumuzda her oturumda sahnede bir de “boş iskemle” bulunur. Hapisteki yazarları, gazetecileri, düşünce insanlarını temsil eden bir boş sandalye... Çevrimiçi kongrede de kural değişmemişti. Bu yıl 5 boş iskemlemiz vardı. Çimengül Awut (Sincanlı şair), Abdel Wahab Yusuf (Sudanlı yazar), Maria Elena Ferral (Meksika’da öldürülen gazeteci), Sedigeh Vasmaghi (İranlı kadın hakları savunucusu) ve Osman Kavala... Maria Elena dışında hepsi hapisteydi. Ve dünya onları daha yakından tanıdı, dayanışmayı güçlendirdi.

Bizim PEN Kongresi, Türkiye’de iktidarın “hukukta yeni dönem arayışından” önce olduğu için dünyanın bu hak hukuk arayışından henüz haberi olmamıştı. O nedenle bu yıl düşünce ve ifade özgürlüğüyle en büyük sorunu olan ülkeler arasında yine bol bol Türkiye’nin adı geçti. Hapiste en çok yazar ve gazeteci olan ülkeler olarak yine Çin, Türkiye, Rusya belirlendi.

Umarım bir sonraki kongrede yani önümüzdeki yıl bu ayıptan kurtulmuş oluruz!

Sizi bu umutla baş başa bırakıp PEN Türkiye olarak bu yıl 15 Kasım için kamuoyuna duyurmaya çalıştığımız açıklamayı paylaşacağım. Yazarı yönetim kurulumuzdaki Haydar Ergülen’dir. Kendisi bir alfabe tutkunudur. Yeni kitabı “Nişanlılar İçin Şarkılı Alfabe” (Kırmızı Kedi) ile beni bir kez daha büyülemiştir. Kitaptaki “İyi Ki Varsınız” alfabesine beni de kattığı için değil, üç fidandan Gezi’ye, aşktan devrime, bildiğimizi sandığımız kavram ve sözcüklere şiiri, düşgücünü okuma tadını katığı için... İşte 15 Kasım Alfabesi:

‘Hapishane Alfabesi’

Hapisteki her yazarla, eksiliyor bir harf daha!

A- Askıda!

B- Bilinmeyen bi yerde!

C- Cezaevinde…

Ç- Çilehanede!

D- Damda!

E- Emniyette…

F- F Tipinde!

G- Gözaltında!

H- Hücrede!

I- Islahevinde!

İ- İçerde!

J- Jandarmada…

K- Kodeste!

L- Laboratuvarda!

M- Mapusta!

N- Nezarette!

0- Orda bir yer var…

Ö- Ölü olarak…

P- Poliste!

R- Ranzada!

S- Sorguda!

Ş- Şiddet görmüş!

T- Tabutlukta!

U- Uzuuuun dönem!

Ü- Üniversite sayılır!

V- Voltada!

Y- Yazar ne yazar ne yazamaz!

Z- Zindanda

15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü olmaz olsun!

PEN Türkiye