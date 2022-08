Melankoli: Çağımızın hastalığı

25 Ağustos 2022 Perşembe

Avusturya’daki Bregenz Festivali’nde, üç güne üç temsil sığdırdım. Geçen yazımda Mme. Butterfly’ı paylaşmıştım. Şimdi sıra dünya prömiyerini yapan “Melankoli1”de. Bu prodüksiyon, Bregenz Festivali tarafından ısmarlanmış ve gençlere teslim edilmiş.

DİJİTAL EGEMENLİK

Festivalin deneysel çadırından içeri girerken “Ensemble Modern” topluluğundan görsel efektli ve korolu bir konser dinleyeceğimi sanıyordum. Nerdeee! Adeta bir sonraki yüzyıla ışınlandım. Daha salona girerken robot köpekler ve kollarında saat büyüklüğünde dijital kameralar taşıyan oyuncular ve sahnede üç dev ekran tarafından karşılandım. Artık başka bir dünyadaydım. O andan sonra izlediğim gördüklerimin hangisi gerçek, hangisi dijital ayırt edemez oldum. Gerçek dünya ile sanal dünya, dünle bugün, bugünle gelecek iç içeydi. Sahnede 16 müzisyen, altı kişilik kadınlar korosu her an yer değiştirerek birbirleriyle ve biz zavallı ölümlü dinleyicilerle farklı ilişkiler kurarken müzik ve sözler salonu saran 60 hoparlörden veriliyordu. Çok geçmeden sahnede kurulu iki stüdyoyu fark ettim. Orada yapay dekorda yaşananlar, anında ekranda izlediğim önceden çekilmiş görüntüye karışabiliyor, müziğin akışına ve ruh halimize göre renk ve boyut değiştirebiliyor; aklımızı zorlarken bizi dünya meseleleri üzerine düşündürüyordu... İzlediğimiz opera değilse de, dijital egemenliğinde bir müzikli tiyatroydu. Göze görünenler böyle, gelelim içeriğe:

DÜNYA NEREYE

Elektronik müzikten, rock, caz, geleneksel etnik tınılara yükselen müziğin bestecisi Brigitta Muntenforf’du. Sahneye koyuşta besteci ve yönetmen Moritz Lobeck’le birlikte çalışmıştı. Müzisyenler Frankfurt merkezli ama çeşitli ülkelerden solistlerin oluşturduğu ve dünya festivallerinin gözdesi olan “Ensemble Modern” topluluğuydu. Bu müzikli oyunun çıkış noktası, sanat tarihine damgasını vurmuş Albrecht Dürer’in “Melancolia 1” adlı o çok ünlü gravürüydü. 1514 yılında yapılmıştı. O yıllarda melankoli aşırı hüzün yaratıcılıkla da ilintiliydi. Kabaca özetlersem her köşesi simgelerle dolu gravür melankolik bir kadın melek ve yanında onun her anını not eden bebek melek... Bunu bilmeniz yeterliydi: O zaman müzisyenlerin kocaman dev kanatlarına; ortalıkta dolaşan robot köpeklere şaşırmıyordunuz. Elbet günümüzde dijital aygıtlar varken bebek melek 16. yüzyıldaki gibi kâğıt kalemle not tutmayacaktı. Bir tik tok ya da twit mesajıyla, WhatsApp’la işi hallediveriyordu! Müzikli oyun birbirinden bağımsız yedi tablodan oluşuyordu. Ortak temaları çağımızın hastalığı melankoliydi. Doğayı, dünyayı mahveden insanın kendi yarattığı boşluk ve yokluk karşısındaki melankolisi... Tablolarda “Melankolinin anatomisi” ve bizlerin maç seyreder gibi dünyanın rezilliklerini izlememiz vardı. Uzayı merak ederken yanı başımızı görmezliğimiz vardı... Kadınların çilesi vardı: ortaçağda da bugün de monotonluktan, iş yükünden yaşadıkları hüzün vardı... Ünlü futbolcu Zidane ve şampiyonluk maçında siyah kart görünce içine düştüğü melankoli... Ünlü bir Japon şarkıcının finale kalıp hakkı olan birinciliği kazanamaması vardı. En çok nekropolis yani kentlerimizi beton çöplüğüne, harabeye dönüştürmemiz vardı. Son tablo “Doğmamış Çocuğa Ninni” de ise “yeni kuşaklara nasıl bir dünya bırakıyoruz” sorusu yüzümüze çarpıyordu. Sonunda millet ayağa fırlayıp topluluğu alkışlara boğduğunda içimizde geleceğe ilişkin soruları bin kat çoğaltmıştık! Bir festival böyle bitti... Yaşasın sanat!

YAŞASIN MÜZİK!

NOT – Sevgili okurlar, kültür sanat dünyasından bileceksiniz: Ayşe ve Nedim Göknil 60’lı yıllarda, Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi camiasının eşsiz çiftlerindendi. Nedim, tiyatro, müzik tutkusuyla, her parmağında yaratıcı gücü olan kişiliğiyle, iletişimci oldu; Ayşe uzun süre okulunda İngilizce eğitmenliği yaptı. Nedim’i birkaç yıl önce yitirmiştik. Geçen hafta Ayşe de hayata gözlerini yumdu. Şimdi ikisi Bodrum- Bitez Mezarlığı’nda yeniden buluştular. Nur içinde uyusunlar. Duyurmayı görev bildim.