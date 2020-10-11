Kötü örnek!

11 Ekim 2020 Pazar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da yayımlanan The Peninsula gazetesine röportaj vermiş. Gündemdeki birçok konunun yanı sıra salgın sırasında hükümet olarak yaptıklarını da övmüş.

Söylediklerini okuyunca yanıtlamak gereği doğdu. Onun sözlerini satır satır koyu renkle alıntılayıp altına gerçekleri yazacağım.

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RTE: “Türkiye olarak sadece vatandaşlarımızın sağlığını düşünmekle kalmadık, hiçbir ayrım gözetmeksizin 150’den fazla ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk.”

Başka ülkelere destekte bulunmak iyi ama Türkiye’de işler pek de bu cümledeki gibi olmadı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, mart ayında, Diyarbakır’daki doktorların tıbbi malzeme yetersizliğinden ötürü koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İzmir’de bir sağlıkçı, ekipman eksikliğini bir gazeteye verdiği demeçte dile getirdiği için sürgün edildi. İzmit’te ise bir doktora, maske gönderen CHP’li belediyeye teşekkür ettiği için soruşturma açıldı.

Sağlık Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Erden, birkaç ay önceki açıklamasında, N95 maskelerin hastanelerde yeterli sayıda bulunmadığını söyledi.

5 maske halka bir türlü ücretsiz dağıtılamadı, sonunda ücretli satıldı!

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RTE: “Salgın döneminde hem sağlık altyapısı hem sağlık sistemi hem de geliştirilen teşhis ve tedavi protokolleriyle takdir edilen bir farklılık ortaya koyduk.”

Gerçekten AKILLARA ZARAR BİR FARKLILIK ortaya koydu AKP hükümeti! Öyle ki dünya çapında etkisi oldu. Sağlık Bakanı, “Her vaka hasta değildir” diyerek belirti göstermeyenlerin COVID-19 hastası sayılmadığını söyledi!

Bakan Koca, günlük olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen ve halka açıklanan tablolarda da sadece belirti gösteren “hastaların” yazıldığını açıkladı. Hatta bunun üzerine İngiltere, Türkiye’yi COVID-19 vakalarını farklı tanımladığı için yeniden karantina listesine aldı.

Yöntem “ulusal çıkar” bahanesiyle öylesine gizli kapaklı yürütülüyor ki kimse gerçek hasta sayısını bilmiyor. Doktorlar salgının boyutunu göremiyor, bu konudaki spekülasyon da bitmiyor.

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RTE: “Türkiye, son 18 yılda güçlendirdiğimiz sağlık sistemiyle salgını en rahat karşılayan ülkelerden biri oldu.”

18 yıl boyunca AKP’nin sağlıkta yaptığı yıkımdı.

Herkesin parası kadar hizmet aldığı,

Kamusal değil, özel sektör anlayışının ve piyasalaşmanın egemen olduğu,

Şehir hastanelerinin faturasının halka yüklendiği,

“Tam Gün Yasası” ile sağlık alanında taşeron çalışan sayısının artırıldığı,

Özelleştirme ile çalışanların haklarının tırpanlandığı bir dönemdi bu.

Türkiye, bugün salgınla mücadeleyi sürdürebiliyorsa bunun nedeni, daha Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk’ün başlattığı sağlık devrimidir. Fedakâr sağlık personeli, bu birikimin üzerine emeğini koyarak canı pahasına çalışıyor!

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RTE: “Salgına karşı aldığımız sağlık tedbirlerinin yanında her kesimden vatandaşımızı bu süreçte ekonomik ve sosyal açıdan da güvence altına alan ve dünyaya örnek olan uygulamaları hayata geçirdik.”

Salgın sırasında ekonomik ve sosyal açıdan GÜVENCE altına alınanlar kimlerdi merak ediyor insan?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile maddi yardımlarda bulunuldu ama paketin çok büyük kısmı (DİSK’in açıkladığı bilgilere göre yüzde 96’sı) kredilerden ve borç ötelemelerden oluştu; ufak bir kısmı (yüzde 4’ü) nakdi yardımdı. Demek ki zaten borçlu olanlar daha çok borçlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri ile ultra zengin müzisyenlere 30 milyon TL ödendiği medyada yer aldı. Bu arada çalışmaları yasak olduğundan aylardır hiç gelir elde edemeyen sigortasız 100 kadar müzisyen intihar etti.

Vergi ve kredi borçlarını ödeyemeyen esnaf iflas etti. TÜİK kayıtlarına göre, bu yıl hem salgının hem de ekonomik krizin etkisi ile 335 bin esnaf kepenk kapattı.

Türkiye’de salgın döneminde yapılan düzenlemeye göre, kayıtlı çalışırken ücretsiz izne çıkarılan işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39.24 TL, aylık 1177 TL ödeme yapılıyor. 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra ne kalıyor?

Aylık net 1168 TL ile bir ay boyunca yaşamak zorunda kalan milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede, “Her kesimden vatandaşımızı bu süreçte ekonomik ve sosyal açıdan da güvence altına aldık” diyemezsiniz, dememelisiniz.

Haksızlık etmeyelim; bu süreçte AKP hükümetinin dünyaya örnek bir uygulaması da oldu...

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