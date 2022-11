İngiliz taraftarlar: Bira ararken kendimizi Şeyh'in sarayında bulduk

TalkSPORT'a konuşan iki İngiliz taraftar, Doha'ya iniş yaptıktan sonra başlayan ilginç maceralarını anlattı.

Taraftarlardan biri konuya ilişkin demecinde, "Dün gece Şeyh'in oğullarından biriyle tanıştık ve bizi saraya götürdü. Bize aslanları gösterdi. Katarlılar bizi çok iyi karşıladı" dedi.

İngiliz taraftar sözlerine şöyle devam etti:

"Esasen bira peşindeydik ve o da bizebulabileceğini söyledi. O anda kendimizi bir Toyota Landcruiser'ın arkasında bulduk ve ardından büyük bir saraya gittik. Bize maymunlarını ve egzotik kuşları gösterdi. Çılgıncaydı..."

Paylaşıldıktan sonra gündem olan video, 1,3 milyondan fazla görüntülenme alarak büyük ilgi topladı.

