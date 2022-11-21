İngiliz taraftarlar: Bira ararken kendimizi Şeyh'in sarayında bulduk
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için başkent Doha'ya giden iki İngiliz taraftar, bira ararken kendilerini Şeyh'in sarayında bulduklarını iddia etti.
TalkSPORT'a konuşan iki İngiliz taraftar, Doha'ya iniş yaptıktan sonra başlayan ilginç maceralarını anlattı.
"BİZE ASLANLARI GÖSTERDİ..."
Taraftarlardan biri konuya ilişkin demecinde, "Dün gece Şeyh'in oğullarından biriyle tanıştık ve bizi saraya götürdü. Bize aslanları gösterdi. Katarlılar bizi çok iyi karşıladı" dedi.
İngiliz taraftar sözlerine şöyle devam etti:
"Esasen bira peşindeydik ve o da bizebulabileceğini söyledi. O anda kendimizi bir Toyota Landcruiser'ın arkasında bulduk ve ardından büyük bir saraya gittik. Bize maymunlarını ve egzotik kuşları gösterdi. Çılgıncaydı..."
Paylaşıldıktan sonra gündem olan video, 1,3 milyondan fazla görüntülenme alarak büyük ilgi topladı.
“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” ??— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022
“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” ??
These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! ??#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP
STADYUMDA ÖFKELİ TEZAHÜRATLAR
Her ne kadar onlar iyi vakit geçirmiş olsa da, turnuvanın ilk maçına katılan taraftarların durumu hallerinden pek de memnun olmadıklarını işaret ediyordu.
Fox Sports'a göre taraftarlar, Katar'ın Al Bayt Stadyumu'nda alkollü içecek bulunmamasına öfkelenerek "Bira istiyoruz!" tezahüratları yaptı.
Katar yetkilileri, turnuva başlamadan iki gün önce Dünya Kupası stadyumlarında alkol satışını yasaklayacaklarını duyurmuştu.
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