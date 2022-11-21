İngiliz taraftarlar: Bira ararken kendimizi Şeyh'in sarayında bulduk

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için başkent Doha'ya giden iki İngiliz taraftar, bira ararken kendilerini Şeyh'in sarayında bulduklarını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:02
İngiliz taraftarlar: Bira ararken kendimizi Şeyh'in sarayında bulduk
Abone Ol google-news

TalkSPORT'a konuşan iki İngiliz taraftar, Doha'ya iniş yaptıktan sonra başlayan ilginç maceralarını anlattı.

"BİZE ASLANLARI GÖSTERDİ..."

Taraftarlardan biri konuya ilişkin demecinde, "Dün gece Şeyh'in oğullarından biriyle tanıştık ve bizi saraya götürdü. Bize aslanları gösterdi. Katarlılar bizi çok iyi karşıladı" dedi.

İngiliz taraftar sözlerine şöyle devam etti:

"Esasen bira peşindeydik ve o da bizebulabileceğini söyledi. O anda kendimizi bir Toyota Landcruiser'ın arkasında bulduk ve ardından büyük bir saraya gittik. Bize maymunlarını ve egzotik kuşları gösterdi. Çılgıncaydı..."

Paylaşıldıktan sonra gündem olan video, 1,3 milyondan fazla görüntülenme alarak büyük ilgi topladı.

STADYUMDA ÖFKELİ TEZAHÜRATLAR

Her ne kadar onlar iyi vakit geçirmiş olsa da, turnuvanın ilk maçına katılan taraftarların durumu hallerinden pek de memnun olmadıklarını işaret ediyordu.

Fox Sports'a göre taraftarlar, Katar'ın Al Bayt Stadyumu'nda alkollü içecek bulunmamasına öfkelenerek "Bira istiyoruz!" tezahüratları yaptı.

Katar yetkilileri, turnuva başlamadan iki gün önce Dünya Kupası stadyumlarında alkol satışını yasaklayacaklarını duyurmuştu.


katar Dünya Kupası bira ingiliz taraftar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler