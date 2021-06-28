A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
Milliler ayrıca Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.
Ay-Yıldızlıların FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu şu şekilde:
"Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J.Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova."
A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu belli oldu!— TBF (@TBF) June 28, 2021
İşte MİLLİ TAKIM! ????https://t.co/WiTkJQOhwt#12DevAdam#BizBirlikteyiz#FIBAOQT pic.twitter.com/yE5hrbey2Z
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