A Milli Basketbol Takımı menajeri Kerem Tunçeri görevi bıraktı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:26
A Milli Basketbol Takımı menajeri Kerem Tunçeri görevi bıraktı
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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada; "2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirilmişti.


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