A Milli Basketbol Takımı menajeri Kerem Tunçeri görevi bıraktı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:26

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada; "2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirilmişti.