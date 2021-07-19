A Milli Basketbol Takımı menajeri Kerem Tunçeri görevi bıraktı
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada; "2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirilmişti.
2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. ????https://t.co/XeEDiwNF5n#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/EaeuvUI2yj— TBF (@TBF) July 19, 2021
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