Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştığını duyurdu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:17

Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren, bu sezon ise lige kötü bir başlangıç yapan Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anaştığını açıkladı. 3. maçta bir galibiyet alan Alanyaspor, ligde 13. sırada yer alıyor.

Akdeniz ekibi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz!" ifadelerini kullandı.

?? Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz! pic.twitter.com/IoMHsEA5WQ — Aytemiz Alanyaspor ???? (@Alanyaspor) September 6, 2021















