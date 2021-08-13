Altay, Gremio'dan Cesar Pinares'i transfer etti
Altay, son olarak Gremio'da forma giyen orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i transfer etti.
Süper Lig'in İzmir ekiplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le anlaştı.
Siyah-beyazlılar, Gremio'dan Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Şilili orta saha oyuncusu, çıktığı 10 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.
?????????????? ??é?????? ?????????????? pic.twitter.com/0m0Wlcj001— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 13, 2021
Video Haberler
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
- Selde kaybolmadan önce son mesaj
- Tavaklı’da 2 haftada 5’inci orman yangını
- Yolcu dolu otobüste patlama: O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia
- MHP buna nasıl ‘tamam’ der?
- Erdoğan sel bölgesine gidiyor