Altay, Gremio'dan Cesar Pinares'i transfer etti

Altay, son olarak Gremio'da forma giyen orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 15:27
Altay, Gremio'dan Cesar Pinares'i transfer etti
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Süper Lig'in İzmir ekiplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le anlaştı.

Siyah-beyazlılar, Gremio'dan Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i kadrosuna kattığını duyurdu. 

Şilili orta saha oyuncusu, çıktığı 10 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.


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