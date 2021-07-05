Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan Mustafa Denizli açıklaması
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, transferde Mustafa Denizli'nin istediği oyuncuları almaya çalıştıklarını, tecrübeli teknik adamın durumunun buna bağlı olduğunu söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin, görevine devam etmesi için istediği transferlerin olduğunu, kendilerinin de bu doğrultuda çalıştığını söyledi.
Ekmekçioğlu, gazetecilere, teknik direktörleri Mustafa Denizli ile sürekli görüştüklerini, dün akşam da bir araya geldiklerini hatırlattı.
Mustafa Denizli'nin istediği oyuncular olduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:
"Kendisi istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncu grubunun olması durumunda devam etmek istediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz. Bunlarla ilgili sonuçlandırmak üzere olduğumuz oyuncular var, sonuçlandırdığımız bazı transferler var ama bunların hepsini toplu imza töreniyle beyan etmek istiyoruz. İstediği oyuncuların tamamını alabilirsek hocamız da devam etmek istediğini söylemişti. Bu listenin bir kısmının tamamlamak üzereyiz, devamını da tamamlayabilirsek hocamız zaten bizim ekstra ona bir şey sunma gibi durumumuz olamaz. Orası bunun evi. Umarım biz de bu transfer başarısını gösterebiliriz, biz de onunla yürümek isteriz."
Ekmekçioğlu, Denizli'nin göreve devam etmemesi halinde şu an için herhangi "B" planlarının olmadığını belirterek, "Tabii ki sonuçta kulübümüzü Süper Lig'de kalıcı olmasını istiyoruz. Bunu da güzel bir şekilde Mustafa hocamızla devam ettirmek isteriz." dedi.
Mevcut kadrolarında İbrahim Öztürk ve Andre Poko'nun yanı sıra sözleşmesi süren eden oyuncularla yollarına devam edeceğini kaydeden Ekmekçioğlu, sezon hazırlıklarına 7 Temmuz Çarşamba günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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