Altay'da Mustafa Denizli'nin cevabı bekleniyor
Altay'ı Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Pazartesi günü gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğu, deneyimli teknik adamla görüştüğünü ve temasların olumlu ilerlediği açıkladı. Takımı Süper Lig'de de Mustafa Denizli'ye emanet etmeyi planlayan yönetim, 71 yaşındaki teknik adamın cevabını beklemeye geçti. Mustafa Denizli'nin en geç cumartesi gününe kadar Özgür Ekmekçioğlu'na net fikrini söyleyeceği vurgulandı. Taraflar arasında hafta sonuna kadar görüşmelerin olacağı ve cumartesi günü işin resmileşeceği bildirildi. Altay'ın Denizli ile anlaştıktan sonra transfer politikasını belirleyeceği de kaydedildi.
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