Ashleigh Barty, Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı
Ashleigh Barty, sakatlığı yüzünden Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.
Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, kadınların 1 numaralı seri başı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda çıktığı 2. tur maçını, sakatlığı yüzünden tamamlayamadı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, 2019 şampiyonu Barty ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki Magda Linette karşılaştı.
Sol uyluğundaki sargı bezi dikkat çeken Barty, hareket etmekte zorlandığı ilk seti 6-1 kaybetti. İkinci sette skor 2-2'yken tıbbi mola alan 25 yaşındaki tenisçi, devamında karşılaşmadan çekilme kararı aldı. Böylece Linette 3. tura yükseldi.
Psikolojik sebeplerle turnuvadan çekilen 2 numaralı seri başı Naomi Osaka'dan sonra kadınların 1 numarası Barty de 2021 Roland Garros'ya 2. turda veda etti.
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