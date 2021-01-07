Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor
Mersin'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı günde çift idmanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için hazırlanıyor.
Mersin'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı günde çift idmanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için hazırlanıyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de 1 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek Atletizm Milli Takım kampını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ziyaret etti. Müdür Demir, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için hazırlıklarını Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idmanla sürdüren ay-yıldızlı sporcularla sohbet edip başarılar diledi.
Mersin'in havasının ve tesislerin çok iyi olduğunu, kampın verimli geçtiğini belirten milli atlet Emin Öncel, "1 Ocak'ta başlayan hazırlık kampımız gerek iklim koşullarının gerekse kamp yaptığımız tesisin her anlamda iyi olması ile oldukça verimli geçiyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 idman yapıyoruz. Hedefimiz öncelikli olarak 2021 yılı içinde yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koyarak, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
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