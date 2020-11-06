Beşiktaş soyunma odasındaki ortak ses: Telafisi var

06 Kasım 2020 Cuma, 22:24

Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş soyunma odasında sessizlik hakimdi. Başta Mensah ve Larin olmak üzere futbolcular teknik direktör Sergen Yalçın'a 'Telafi edeceğiz" sözü verdiler.

Beşiktaşlı Bernard Mensah ise değerlendirmelerde bulundu.

Mensah'ın açıklamaları şöyle:

"İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık ama kırmızı karttan sonra istediklerimiz olmadı. Çok çalışmalıyız. Zorlu maçlar var önümüzde. Tüm puanlara talibiz. Çok çalışarak bu puanları almak istiyoruz."