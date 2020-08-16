Beşiktaş'tan ortaya sahaya sürpriz transfer!
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğluları yeni bir isim için harekete geçti. Beşiktaş'ın gündemi ise Badou Ndiaye...
Kayserispor ile Bernard Mensah'ın transferi için kiralık satın alma opsiyonlu anlaşma sağlayan siyah beyazlılar gündemine Badou Ndiaye'yi aldı.
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.
Kaynak: Ajansspor
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