Bulut: Mutlu ve huzurlu bir tatil yapalım

06 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Teknik direktör Erol Bulut, yaptığı mini bir toplantıyla futbolcularına bir dizi uyarılar yapma zorunluluğunu hissetti. Konya maçı sonrası Milli araya gireceklerini hatırlatan Bulut, “Bu süreçte hep birlikte dinlenme fırsatı bulacağız. Galibiyetle, lig lideri olarak Milli araya gidelim, huzurlu, mutlu bir şekilde tatilimizi yapalım. Konyaspor son haftalarda istikrarsız sonuçlar alıyor. Bu durumları sizleri yanıltmasın. Biliyorsunuz bu takım Beşiktaş’ı 4-1 yenmişti” ifadelerini kullandı.

ÖZKAHYA’NIN TESTİ POZİTİF

F.Bahçe-Konyaspor maçına atanan hakem Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Karşılaşmada Halis Özkahya yerine Ali Şansalan görev yapacak.