Cansu Bektaş’tan üç altın madalya

Özbekistan’da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanarak Gençler Dünya Şampiyonu oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 15:32
Cansu Bektaş’tan üç altın madalya
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Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Cansu Bektaş, 45 kilo kadınlar kategorisinde koparmada 70, silkmede 84 ve toplamda 154 kiloyla 3 altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonu milli sporcu Cansu Bektaş İstiklal Marşı’nı okuttuğu için çok mutlu olduğunun altını çizerek “Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmak beni çok mutlu etti. İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım." ifadelerini kullandı. 

Cansu Bektaş, 2019 yılında Las Vegas'taki Olimpiyatlar’da 40 kiloda üç altın madalya alarak Türkiye rekorunu kırmıştı.


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