Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı
Çaykur Rizespor, bonservisi Bayer Leverkusen'de bulunan Joel Pohjanpalo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Fin hücum oyuncusunun kiralık olarak 1 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Joel Pohjanpalo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hoş Geldin Joel Pohjanpalo pic.twitter.com/FNVCg4VofV— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 5, 2021
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