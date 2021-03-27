Cezayir Milli Takımı’ndan Zambiya’ya casusluk suçlaması

27 Mart 2021 Cumartesi, 17:38

AS gazetesinde yer alan haberde Djamel Belmadi’nin Zambiya maçını yöneten hakemi kötü yönetimi ve yeterli seviyede olmamakla, Zambiya’yı ise maçtan önce casusluk yapmakal suçladığı belirtildi.

Belmadi yaptığı açıklamada, Zambiya maçından önceki antrenmanda tanımadıkları birkaç kişinin antrenmanı izlediğini ve fark edildikten sonra bu kişilerin kaçtığını söyledi. Fransız teknik adama ayrıca bu olayın alınan sonuçta etkili olduğunu vurgularken oyuncularını suçlamadığını belirtti. Belmadi, Afrika Futbol Federasyonu’nun Zambiya’ya soruşturma açması gerektiğini ifade ederken Cezayir Futbol Federasyonu konuya ilişkin şikayette bulunduğunu açıkladı.

CEZAYİR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H Grubu’nda bulunan Cezayir, topladığı 11 puanla ilk sırada bulunuyor. Perşembe günü deplasmanda Zambiya ile karşı karşıya gelen Cezayir sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Karşılamada Cezayir adına Rachid Ghezzal bir gol, Islam Slimani ise iki gol kaydetti. Oynanacak son karşılaşmalar öncesinde Cezayir ve Zimbabve gruptan çıkmayı garantiledi.