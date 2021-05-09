Çok konuşulan hakem Ali Koç sahaya çıktı
U-19 liginde bugün oynanacak Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında hafta içinde çok konuşulan hakem Ali Koç, sahaya çıktı.
U19 Gelişim Ligi'nde bugün yedi karşılaşma oynanacak.
Hafta içinde Fenerbahçe U19 - MKE Ankaragücü U19 arasında oynanacak maça Ali Koç isimli bir hakemin atanması tartışmalara yol açmıştı.
U19 Ligi'nde her iki takımın da 13 puanı bulunurken Fenerbahçe 12., Ankaragücü 13. sırada yer alıyor.
İŞTE O HAKEME, SADECE CUMHURİYET ULAŞTI:
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