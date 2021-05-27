David De Gea’nın finaldeki penaltı notları ortaya çıktı
UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal’e mağlup olan Manchester United’da David De Gea’nın tuttuğu penaltı notları ortaya çıktı.
Premier Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk kupasını kazanma şansını dün oynanan maçta kaybetti.
Avrupa Ligi finalinde Manchester United ve Villarreal arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken kazanan taraf penaltı atışlarıyla belli oldu.
Rakibini penaltı atışlarında 11-10 mağlup eden Villarreal, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesini götürdü.
3 PENALTIDA YANILDI
Manchester United’da 10 oyuncunun da penaltı kullanması sonrasında topun başına geçen David De Gea, penaltı atışını kaçırdı ve Villarreal şampiyonluğa ulaştı.
Ancak İspanyol eldivenin penaltı notları ilginç bir detayı ortaya çıkardı. De Gea penaltı atışları için hazırladığı notların büyük bir bölümünde başarılı olsa da gole engel olamadı.
Hazırlanan listeye göre oyuncuların ağırlıklı olarak kullandıkları ayakları ve tercih ettikleri bölgeler belirtilirken De Gea, sadece üç oyuncunun penaltı vuruşunda köşeyi doğru tahmin edemedi.
Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren't enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj— Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 26, 2021
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Son ankette dikkat çeken 'Sedat Peker' detayı!