David De Gea’nın finaldeki penaltı notları ortaya çıktı

Premier Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk kupasını kazanma şansını dün oynanan maçta kaybetti.

Avrupa Ligi finalinde Manchester United ve Villarreal arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken kazanan taraf penaltı atışlarıyla belli oldu.

Rakibini penaltı atışlarında 11-10 mağlup eden Villarreal, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesini götürdü.

Manchester United’da 10 oyuncunun da penaltı kullanması sonrasında topun başına geçen David De Gea, penaltı atışını kaçırdı ve Villarreal şampiyonluğa ulaştı.

Ancak İspanyol eldivenin penaltı notları ilginç bir detayı ortaya çıkardı. De Gea penaltı atışları için hazırladığı notların büyük bir bölümünde başarılı olsa da gole engel olamadı.

Hazırlanan listeye göre oyuncuların ağırlıklı olarak kullandıkları ayakları ve tercih ettikleri bölgeler belirtilirken De Gea, sadece üç oyuncunun penaltı vuruşunda köşeyi doğru tahmin edemedi.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren't enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj